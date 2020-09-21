Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

По состоянию на 19:28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35. Ноябрьские фьючерсы техасской нефти WTI упали до $38,74 18:34 мск. Сейчас они торгуются на отметке $39,07.
Как считают аналитики, опрошенные Reuters, на снижение стоимости ноябрьских фьючерсов повлияли данные о росте заболеваемости коронавирусом в мире, а также возможность возвращения ограничительных мер в ряде стран и как следствие, снижение потребления.
Кроме того, дополнительным фактором стало возможное повышение добычи в Ливии. В то же время для американской нефти сохраняется фактор роста благодаря приостановке добычи в Мексиканском заливе из-за серии ураганов.
Ниже $41 цена нефти марки Brent впервые с 30 июня опустилась 8 сентября из-за растущего пессимизма относительно восстановления спроса на топливо в мире. До этого, в течение двух месяцев, цена нефти росла, достигнув значения в $41 за баррель.