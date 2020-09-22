08:02 (мск), источник: Известия
Копейка руль бережет: оптовые цены на бензин снизились впервые почти за полгода
Автомобильное топливо уже подешевело на 2−3%
В сентябре биржевые и оптовые цены на автомобильное топливо падают впервые с конца апреля — на 2−3%. За прошедшую неделю больше всего подешевел Аи-92, его стоимость в опте снизилась на 908 рублей за 1 т, на бирже — на 852 рубля. Пока эти изменения мало коснулись АЗС — розничные цены снизились в среднем на три копейки, и то не во всех регионах.
Хотя не исключено, что некоторые владельцы АЗС на
По данным Refinitiv Oil Research, за прошедшую неделю оптовые и биржевые цены на автомобильное топливо снизились на 2−3%. Так, Аи-92 в опте подешевел на 908 рублей, до 48 265 рублей за 1 т. На бирже — на 852 рубля, до 47 966 рублей за 1 т.
Стоимость Аи-95 в опте снизилась на 682 рубля, до 49 091 рубля за 1 т. На бирже снижение составило 374 рубля, до 49 116 рублей за 1 т. Оптовые цены на «дизель» снизились на 367 рублей, до 43 086 рублей за 1 т. Биржевые — на 242 рубля, до 43 206 рублей за 1 т.
При этом средние цены по России на бензин Аи-92 на заправках за прошлую неделю не изменились, оставшись на уровне 43,53 рубля за 1 л. Однако в Южном федеральном округе эта марка подешевела, правда, всего на шесть копеек — до 44,23 рубля за 1 л.
На Аи-95 в Южном и Приволжском ФО также было зафиксировано снижение — но лишь на две копейки — до 49,09 и 46,6 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива в рознице в среднем по стране не изменилась, оставшись на уровне 48,18 рубля за 1 л. Снижение на одну копейку отмечено в Центральном, Уральском и Сибирском округах.
Этим летом на фоне закрытия границ
Однако в сентябре, с окончанием отпускного сезона, спрос ослабел, в результате образовался «навес» предложения, который в итоге, вероятно, и стал причиной небольших ценовых колебаний, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
— А это, соответственно, будет давить цены вниз, в первую очередь это касается оптового рынка, который у нас относительно свободный, в отличие от непосредственно розничного, где нет свободного ценообразования, — пояснил он.
Однако, по мнению эксперта, это временная ситуация, несмотря на то, что до сезона высокого спроса еще более полугода.
— В настоящее время ряд НПЗ встали на ремонт, в том числе и на внеплановый, — подчеркнул Павел Баженов.
По данным ЦДУ ТЭК и Reuters, в период с 9 по 15 сентября российские нефтяные компании сократили поставки автобензина на 5%, а дизтоплива — на 1%. Кроме того, поставки на внутренний рынок нефтяники снижают сейчас и
С одной стороны, складывается достаточно странная картина: при снижении поставок топлива на внутренний рынок цены не растут, а демонстрируют снижение, отметила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
— Но, учитывая регуляторные условия, все вполне логично. Однако чем ниже цена на внутреннем рынке, тем меньше возможности у нефтяных компаний компенсировать дополнительные налоговые выплаты, которые они обязаны сейчас нести в связи с тем, что формула расчета демпфирующего механизма не изменена и она
С коллегой согласен и Павел Баженов.
— В сегодняшних условиях мы
— Профицит на российском рынке моторных топлив сложился, с одной стороны,
По словам Павла Баженова, возможен
— То есть точечные падения мы увидим, но системно цены не изменятся. Не исключу, что
По итогам года цены на топливо вырастут на величину «инфляция минус 1,5 п.п.», заключил эксперт.