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08:02 (мск), источник: Известия

Копейка руль бережет: оптовые цены на бензин снизились впервые почти за полгода

Автомобильное топливо уже подешевело на 2−3%

Источник: Известия

В сентябре биржевые и оптовые цены на автомобильное топливо падают впервые с конца апреля — на 2−3%. За прошедшую неделю больше всего подешевел Аи-92, его стоимость в опте снизилась на 908 рублей за 1 т, на бирже — на 852 рубля. Пока эти изменения мало коснулись АЗС — розничные цены снизились в среднем на три копейки, и то не во всех регионах.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, колебания котировок — это временная ситуация, связанная с завершением сезона повышенного спроса и ремонтными работами на НПЗ.

Хотя не исключено, что некоторые владельцы АЗС на какое-то время продолжат снижение цен, чтобы компенсировать сокращение объема продаж. По итогам года аналитики прогнозируют подорожание топлива в пределах инфляции минус 1,5 п.п.

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Движение вниз

По данным Refinitiv Oil Research, за прошедшую неделю оптовые и биржевые цены на автомобильное топливо снизились на 2−3%. Так, Аи-92 в опте подешевел на 908 рублей, до 48 265 рублей за 1 т. На бирже — на 852 рубля, до 47 966 рублей за 1 т.

Стоимость Аи-95 в опте снизилась на 682 рубля, до 49 091 рубля за 1 т. На бирже снижение составило 374 рубля, до 49 116 рублей за 1 т. Оптовые цены на «дизель» снизились на 367 рублей, до 43 086 рублей за 1 т. Биржевые — на 242 рубля, до 43 206 рублей за 1 т.

При этом средние цены по России на бензин Аи-92 на заправках за прошлую неделю не изменились, оставшись на уровне 43,53 рубля за 1 л. Однако в Южном федеральном округе эта марка подешевела, правда, всего на шесть копеек — до 44,23 рубля за 1 л.

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На Аи-95 в Южном и Приволжском ФО также было зафиксировано снижение — но лишь на две копейки — до 49,09 и 46,6 рубля соответственно. Стоимость дизельного топлива в рознице в среднем по стране не изменилась, оставшись на уровне 48,18 рубля за 1 л. Снижение на одну копейку отмечено в Центральном, Уральском и Сибирском округах.

Этим летом на фоне закрытия границ из-за коронавируса россияне активно путешествовали на автомобилях внутри страны, что привело к существенному росту спроса на автомобильное топливо, напомнил руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Игорь Додонов. В ответ российские нефтяники заметно, даже с некоторым запасом нарастили поставки топлива на внутренний рынок — по итогам июля-августа они стали максимальными за пять лет, отметил он.

Однако в сентябре, с окончанием отпускного сезона, спрос ослабел, в результате образовался «навес» предложения, который в итоге, вероятно, и стал причиной небольших ценовых колебаний, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, сейчас рынок вступает в эпоху пониженного спроса.

— А это, соответственно, будет давить цены вниз, в первую очередь это касается оптового рынка, который у нас относительно свободный, в отличие от непосредственно розничного, где нет свободного ценообразования, — пояснил он.

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Однако, по мнению эксперта, это временная ситуация, несмотря на то, что до сезона высокого спроса еще более полугода.

— В настоящее время ряд НПЗ встали на ремонт, в том числе и на внеплановый, — подчеркнул Павел Баженов.

По данным ЦДУ ТЭК и Reuters, в период с 9 по 15 сентября российские нефтяные компании сократили поставки автобензина на 5%, а дизтоплива — на 1%. Кроме того, поставки на внутренний рынок нефтяники снижают сейчас и из-за особенностей демпферного механизма.

Без рекордных падений

С одной стороны, складывается достаточно странная картина: при снижении поставок топлива на внутренний рынок цены не растут, а демонстрируют снижение, отметила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

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— Но, учитывая регуляторные условия, все вполне логично. Однако чем ниже цена на внутреннем рынке, тем меньше возможности у нефтяных компаний компенсировать дополнительные налоговые выплаты, которые они обязаны сейчас нести в связи с тем, что формула расчета демпфирующего механизма не изменена и она по-прежнему дает отрицательное значение, — пояснила эксперт.

С коллегой согласен и Павел Баженов.

— В сегодняшних условиях мы по-прежнему имеем ситуацию, когда при поставке как автомобильного бензина, так и дизельного топлива на внутренний рынок нефтяная компания сверх акциза должна выплачивать в бюджет дополнительные средства, которые составляют демпфер. И для того чтобы эти средства компенсировать за счет внутреннего рынка, они начинают снижать объем предложения, — сказал он.

Поэтому в перспективе, даже при пониженном спросе, стоимость топлива на АЗС не продемонстрирует каких-либо рекордных отрицательных значений.
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— Профицит на российском рынке моторных топлив сложился, с одной стороны, из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, ограничительных мер и проблем в экономике. С другой стороны, регуляторы, судя по всему, заставляют производителей поддерживать достаточное предложение моторных топлив на внутреннем рынке, чтобы обеспечивалась ценовая стабильность в рознице, — считает Михаил Турукалов, генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков».

По словам Павла Баженова, возможен какой-то краткосрочный колебательный процесс, но в конечном итоге цены снижаться не будут.

— То есть точечные падения мы увидим, но системно цены не изменятся. Не исключу, что кто-то будет снижать стоимость топлива для того, чтобы привлечь автомобилистов на свои заправки и компенсировать убытки в эпоху очень низкой маржинальности, которая была летом, — добавил он.

По итогам года цены на топливо вырастут на величину «инфляция минус 1,5 п.п.», заключил эксперт.

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