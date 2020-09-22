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18:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что в России нужно сокращать количество налогов, а также снижать налоговые ставки. По его словам, он «небольшой сторонник» любого повышения налогов.

Источник: РИА "Новости"

«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — сказал господин Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

Также он сделал ряд заявлений по текущей ситуации в экономике. По его словам, кризис серьезно отразился на экономическом росте, и прогноз по росту ВВП на 4% по итогам 2020 года — «это очень много».

Очевидно, что мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии.

Глава Сбербанка не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки. Ранее ЦБ сохранил ее на уровне 4,25% годовых. «Если будет продолжаться снижение ставок Банка России, мы видим потенциал еще небольшой, то туда же немножко двинутся и ставки по депозитам. Вряд ли это будет еще как-то радикально», — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки НДПИ на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли в 3,5 раза. Ожидается, что принятие законопроекта приведет к дополнительным поступлениям в бюджет 240 млрд руб. Также правительство внесло законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% при налогообложении доходов физлиц, превышающих 5 млн руб. в год.

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