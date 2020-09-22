16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лондоне продают самый узкий дом в городе
Несмотря на скромные размеры, внутри даже поместилась открытая терраса с садом.
Британское агентство недвижимости Winkworth выставило на продажу самое узкое здание в Лондоне. Это пятиэтажные апартаменты общей площадью 96 квадратных метров.
Несмотря на то, что ширина дома составляет лишь 1,8 метра, маленьким его точно не назовешь. В нем есть все необходимое и даже намного больше, вот только расположены все комнаты не горизонтально, как обычно, а вертикально.
На пяти этажах здесь находятся две гостиные, две спальни, две ванных комнаты, кухня, офис, гардеробная и даже открытая терраса с небольшим садом.
Здание продается за 950 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей) в связи с переездом владельца в другую страну, пишет The Sun.
Екатерина Гура