10:04 (мск), источник: Известия
Приказано выжить: людей лишают квартир из-за жалоб соседей
Выселение из социального жилья всё чаще становится способом решения проблем.
Постоянный шум в квартире стал поводом к выселению семьи из пяти человек, проживавшей по договору социального найма в панельной многоэтажке городка Зея в Амурской области. Это далеко не единственный случай, когда людей лишают социального жилья
Семья из Зеи в Амурской области (райцентр с населением около 23 тыс. человек) проживала в квартире по договору социального найма. На протяжении длительного времени на жильцов поступали жалобы за нарушение тишины. Итогом стало судебное решение о выселении и исполнительное производство.
— После визита сотрудника ведомства, не дожидаясь применения мер принудительного характера, в кратчайшие сроки семья из пяти человек освободила жилое помещение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — сообщили в региональном УФССП 21 сентября.
В Благовещенске в августе текущего года была выселена семья, задолжавшая 543 тыс. рублей за коммунальные услуги по обслуживанию трехкомнатной квартиры. Управляющая компания также насчитала почти 450 тыс. рублей в качестве пени.
— Это и стало причиной переселения должников из трехкомнатной квартиры площадью 63,4 кв. м в комнату площадью немногим более 18 кв. м, — говорится в сообщении на сайте «Амурских коммунальных систем». В большинстве случаев дело всё же не доходит до суда, так как должники соглашаются выплатить необходимую сумму. Но даже после выселения задолженность по коммунальным услугам не списывается, ее всё равно будут взыскивать.
Обширная судебная практика сформировалась по делам о лишении права на проживание
За последние годы семья неоднократно затапливала соседей и фактически сделала квартиру непригодной для проживания. Ответчики с 2017 года игнорировали неоднократные требования устранить нарушения. Во время судебного процесса по вине ответчиков произошло еще одно затопление соседей снизу.
В конце прошлого года «трешки» в Перми лишились отец и сын, проживавшие по договору социального найма в многоэтажке. Мужчины не оплачивали счета за ЖКУ, саму квартиру превратили практически в свалку.
— Условия, в которых проживали граждане, поразили даже повидавших всякое судебных приставов. В квартире отсутствовал санузел, на полу горы бытового мусора, полчища тараканов и мух, отвратительный запах, а из ценного имущества только кот. Сами должники даже обрадовались визиту судебных приставов, — говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Котовладельцам предоставлено другое жилье меньшей площади, оборудованное необходимыми бытовыми удобствами. В управлении сообщили, что квартира после приведения в надлежащий вид будет передана нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Ситуацию с выселением проблемных жильцов с точки зрения законодательства «Известиям» прокомментировали в Ассоциации юристов России. Случаи выселения из жилища по договору социального найма предусмотрены Жилищным кодексом РФ, и их можно условно поделить на вызванные действием, либо бездействием нанимателя (жильца) или по не зависящими от него обстоятельствами, считает член АЮР Александр Обрывко.
— В первую группу можно отнести выселение по таким причинам, как невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев; разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает; систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; использование жилого помещения не по назначению, — перечисляет юрист сценарии событий. В этих случаях наймодатель обязан предупредить жильца о необходимости устранить нарушения в определенный срок. Если же наниматель игнорирует претензии, начинается процедура выселения в судебном порядке без предоставления другого жилья.
— В случае несогласия с таким решением наниматель вправе оспорить судебное решение для защиты своего права на жилище, — говорит юрист. Еще одна причина, относящаяся к первой группе, — лишение родительских прав. Но такое решение может быть принято лишь в том случае, если судом будет установлена невозможность совместного проживания этих граждан с детьми.
Что касается причин для выселения граждан по независящим от них обстоятельствам, то закон предусматривает несколько ситуаций:
Еще одно основание — передача жилого помещения религиозной организации в соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
— Таким образом, по закону людей нельзя лишить единственного жилья, но в некоторых случаях выселение граждан из муниципальной квартиры возможно, но только по решению суда. При этом совсем без жилья оставить людей суд не имеет права. Согласно Жилищному кодексу, норма на одного человека составляет 12 кв. м, — говорит Обрывко.
Из неприватизированного жилья выселить нельзя инвалидов I и II групп, подчеркивает собеседник «Известий».
— Граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма, или имеющие право состоять на данном учете, не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, если их выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, — говорит правовед.
В отношении собственников жилья действуют положения 293-й статьи Гражданского кодекса РФ, согласно которым выселить человека и лишить собственности можно за использование жилья не по назначению, при нарушении прав и интересов соседей, а также за бесхозяйственное отношение к помещению.
— Процедура выселения собственника возможна только в судебном порядке и выглядит следующим образом: исковое заявление о продаже жилья с торгов могут подать только местные органы власти. В случае удовлетворения такого иска квартиру продают с публичных торгов, а собственнику выплачиваются вырученные от такой продажи средства, причем с вычетом расходов на исполнение решения. Поскольку лишение граждан жилища — это крайняя мера, суды удовлетворяют такие иски очень редко и любые доказательства исправления нарушений со стороны собственников и нанимателей принимают во внимание, — рассказал о судебной практике Обрывко.