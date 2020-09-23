По итогам лета с рынка ушли 18% турагентств и 14% мини-гостиниц

Впрочем, осенью ситуация несколько улучшилась. В первой половине сентября турагентства сократили отрыв от прошлогодних показателей оборота до 22%, а спрос на гостиницы в нескольких регионах даже превысил прошлогодний. Так, отели Астраханской области выручили в начале осени на 18% больше, чем год назад, Калининградской области — на 8%, а Архангельской области — на 5%.
В целом же субъектами-лидерами по объему трат в отелях стали Краснодарский край, Севастополь и Крым, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также Татарстан, рассказали в «Платформе ОФД».
Эти данные вполне репрезентативны: часть турагентств действительно так и не открылась, а многие гостиницы с мая никого не заселяли, заявил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Однако делать окончательные выводы, сколько представителей отрасли перестали работать, лучше в конце года: еще есть надежда, что часть предпринимателей возобновят деятельность.
Туристическая сфера во всем мире сейчас находится в тяжелом положении, однако в России, по мнению Алексея Кожевникова, ситуация усугубляется тем, что бизнес несет серьезные издержки и многие фирмы не в состоянии пережить даже пару месяцев простоя.
Изменить это можно было бы путем корректировки налогового законодательства, а также введения дополнительных мер поддержки, полагает эксперт. Он напомнил, что сейчас власти готовят новый нацпроект по туризму, который будет направлен на увеличение потока путешественников и вклада отрасли в валовый национальный продукт.