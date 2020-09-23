02:09 (мск), источник: Известия
Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков
В следующие три года около ста банков уйдут с рынка, спрогнозировал глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ Михаил Сухов в интервью «Известиям».
Он полагает, что около трети из этой сотни закроются добровольно — в последние годы набирает обороты тренд на цивилизованный выход из бизнеса. Многие банки теряют рентабельность, коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию, пояснил глава АКРА. Акционеры понимают, что сохранять убыточный банк — бесперспективное занятие, и проще сдать лицензию.
Еще десяток организаций, может быть, чуть больше, присоединятся к другим, более крупным, продолжил Михаил Сухов. Остальные уйдут через отзыв лицензии со всеми вытекающими последствиями: выплатами АСВ, потерями клиентов и так далее. Речь, впрочем, идет о небольших банках, которые не могут создать проблем для доверия к сектору в целом, отметил Михаил Сухов.
По данным ЦБ, на 1 сентября в России действовало 417 кредитных организаций. Прибыль с начала года составила 1,15 трлн рублей. За аналогичный период 2019 года банки заработали 1,35 трлн или на 10% больше.