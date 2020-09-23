02:55 (мск), источник: Известия
По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%
Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная
Отдельные препараты подорожали более чем на 20%. Например, йод прибавил в цене в среднем 29%, линекс — 28%, ртутный медицинский термометр — 27%. Сильно подорожали бинты (на 19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16%), лоратадин (15%), валидол и сульфацетамид (по 14%), поливитамины (10−13% в зависимости от состава), корвалол (11%).
Цены на бромгексин и индапамид выросли на 8%, таурин и альмагель — на 7%.
Одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты.
Также влияние оказало введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля — производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование, и эти расходы в конечном счете легли на потребителей, пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, росту цен способствовал ажиотажный спрос на некоторые препараты на старте пандемии коронавируса, добавил эксперт.
«Сошлось несколько факторов, поэтому подорожание оказалось таким заметным. Можно ожидать, что до конца года рост цен составит еще до 10%», — рассказал Николай Беспалов.
Лекарства заметно дорожают практически весь 2020 год. Как сообщали «Известия» ранее, по итогам I полугодия выручка аптек увеличилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2019-го.