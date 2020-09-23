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02:55 (мск), источник: Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), с данными ознакомились «Известия».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 115 810+6 215
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
9.0922.09
Скончалось19 649+160
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
9.0922.09
Выздоровело917 949+5 976
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
9.0922.09
Инфицировано31 453 048+256 505
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
9.0922.09
Скончалось967 347+4 554
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
9.0922.09
Выздоровело21 583 667+235 257
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
9.0922.09
Источник: Известия

Отдельные препараты подорожали более чем на 20%. Например, йод прибавил в цене в среднем 29%, линекс — 28%, ртутный медицинский термометр — 27%. Сильно подорожали бинты (на 19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16%), лоратадин (15%), валидол и сульфацетамид (по 14%), поливитамины (10−13% в зависимости от состава), корвалол (11%).

Цены на бромгексин и индапамид выросли на 8%, таурин и альмагель — на 7%.

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Одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты. Из-за изменения курсов валют выросли в цене лекарства зарубежного производства и импортные субстанции для изготовления отечественных препаратов.

Также влияние оказало введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля — производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование, и эти расходы в конечном счете легли на потребителей, пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, росту цен способствовал ажиотажный спрос на некоторые препараты на старте пандемии коронавируса, добавил эксперт.

«Сошлось несколько факторов, поэтому подорожание оказалось таким заметным. Можно ожидать, что до конца года рост цен составит еще до 10%», — рассказал Николай Беспалов.

Лекарства заметно дорожают практически весь 2020 год. Как сообщали «Известия» ранее, по итогам I полугодия выручка аптек увеличилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2019-го.

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