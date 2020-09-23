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03:45 (мск), источник: Известия

Молодые россияне резко нарастили объем микрозаймов

В августе 2020 года доля заемщиков моложе 25 лет в общей структуре российских заемщиков составила 11,8%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 п.п., свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия».

Источник: Известия

Наибольший рост был отмечен в сегменте займов микрофинансовых институтов. Здесь доля заемщиков моложе 25 лет в августе 2020-го достигла 14,8%, увеличившись за год на 3,4 п.п. Причем резкие перемены начались в апреле, когда показатель увеличился сразу на 0,6 п.п. до 14,5%. Также заметно — на 2,5 п.п. до 10,6% по сравнению с августом 2019-го — увеличилась доля молодых заемщиков, пользующихся кредитной линией по картам.

Как видно, самые большие изменения произошли в сегменте необеспеченного кредитования, причем за счет дорогих и рискованных продуктов. При этом доля юных граждан, которые прибегали к автокредитованию и ипотеке, то есть залоговым видам, снизилась за прошедший год — на 0,2 п.п. (до 3,8%) и 0,1 п.п. (до 5,0%) соответственно.

Опрошенные «Известиями» эксперты привели несколько причин, объясняющих увеличение кредитной активности молодых россиян, причем в самых рискованных и дорогих сегментах. Во-первых, банки на фоне коронавирусного кризиса, который повлек за собой увеличение безработицы и снижение доходов населения, ужесточили политику выдач. При этом микрофинансовые организации (МФО) более лояльны к гражданам, которые не могут подтвердить платежеспособность. Они в том числе работают с заемщиками, у которых пока нет кредитной истории, и поэтому банки могут им отказать в получении кредита, пояснили «Известиям» в Центробанке.

Во-вторых, эксперты считают, что на рост заимствований среди молодежи повлияло и падение доходов, в том числе у их родителей, которые зачастую продолжают содержать своих совершеннолетних детей во время обучения в вузах и поиска работы. Доля безработицы среди этой возрастной категории (15−25 лет) чрезвычайно высока и составляет чуть более 20%.

В-третьих, определенная категория молодых россиян, которые выросли в обществе потребления, не готовы отказываться от своих привычек, начиная самостоятельную жизнь. Для того, чтобы поддерживать привычный уровень и не отставать от своих более успешных сверстников, они готовы рисковать и залезать в долги. Эксперты считают, что такое поведение влечет за собой риски. Прежде всего, это опасность не вернуть долг или повесить его на родственников.

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