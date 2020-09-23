Страховщики отказались работать с судами для строительства Nord Stream 2

«Членам (каждого клуба. — прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA (“О противодействии противникам США посредством санкций” — прим. ред.) и PEESA (“Закон о защите европейской энергетической безопасности” — прим. ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам “Северный поток — 2” или “Турецкий поток”», — говорится в документе.
Циркуляр «настоятельно» рекомендует участникам клуба «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», чтобы избежать санкционных рисков.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре прошлого года ввели санкции в рамках PEESA против «Северного потока — 2», потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
Газопровод «Турецкий поток» был запущен в начале января этого года. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.