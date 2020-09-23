В России одобрили повышение акцизов на сигареты с 2021 года

Таким образом ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году вырастет до 2359 рублей за 1000 штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.
В 2022—2023 годах ставки для продукции этой категории проиндексируют на уровень инфляции (4%).
Эксперты предупреждали, что из-за повышения акциза цены на сигареты могут вырасти в среднем на 20 рублей за пачку. По оценке табачных компаний, в случае одобрения предложений Минфина средневзвешенная цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. Производители опасаются, что рост цен подтолкнёт россиян переходить на контрабандные и контрафактные сигареты. Доля нелегальной продукции на рынке в таком случае может дойти до 30%.
С 2010 по 2020 год ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, а средняя цена пачки сигарет подорожала почти в пять раз — с 25 до 120 рублей.
Кроме того, в 2023 году вырастут акцизы на алкогольную продукцию:
В сентябре Минфин предложил программу так называемой мобилизации доходов стоимостью 1,8 трлн рублей за три года (2021−2023). В неё входят сразу несколько непопулярных налоговых мер. Помимо резкого повышения акцизов на табак планируется:
Кроме того, Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДПИ в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений. Повышенный налог начнёт действовать уже с января 2021 года и принесёт бюджету минимум 56 млрд рублей в год. Главными «жертвами» повышения НДПИ среди металлургов станут «Норникель» (потеряет около 4,7% прибыли до вычета налогов), «Русал» (6%), «Северсталь», НЛМК и Evraz (по 1%). Инициатива Минфина стала ударом для представителей отраслей, которые призвали правительство снять инициативу с рассмотрения.