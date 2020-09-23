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13:24 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России одобрили повышение акцизов на сигареты с 2021 года

В Госдуме приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому ставки акцизов на табачную продукцию с 1 января 2021 года вырастут на 20%. Такие поправки ранее предложил Минфин в целях компенсации расходов бюджета из-за пандемии.

Источник: Reuters

Таким образом ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году вырастет до 2359 рублей за 1000 штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.

В 2022—2023 годах ставки для продукции этой категории проиндексируют на уровень инфляции (4%).

Эксперты предупреждали, что из-за повышения акциза цены на сигареты могут вырасти в среднем на 20 рублей за пачку. По оценке табачных компаний, в случае одобрения предложений Минфина средневзвешенная цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. Производители опасаются, что рост цен подтолкнёт россиян переходить на контрабандные и контрафактные сигареты. Доля нелегальной продукции на рынке в таком случае может дойти до 30%.

С 2010 по 2020 год ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, а средняя цена пачки сигарет подорожала почти в пять раз — с 25 до 120 рублей.

Кроме того, в 2023 году вырастут акцизы на алкогольную продукцию:

  • на виноград, используемый для производства вина — до 33 рубля за тонну,
  • на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло — до 34 рубля за литр,
  • акциз на вина и фруктовые вина — до 34 рублей за литр,
  • на игристые вины — до 45 рублей за литр.

Какие налоги хотят повысить?

В сентябре Минфин предложил программу так называемой мобилизации доходов стоимостью 1,8 трлн рублей за три года (2021−2023). В неё входят сразу несколько непопулярных налоговых мер. Помимо резкого повышения акцизов на табак планируется:

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДПИ в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений. Повышенный налог начнёт действовать уже с января 2021 года и принесёт бюджету минимум 56 млрд рублей в год. Главными «жертвами» повышения НДПИ среди металлургов станут «Норникель» (потеряет около 4,7% прибыли до вычета налогов), «Русал» (6%), «Северсталь», НЛМК и Evraz (по 1%). Инициатива Минфина стала ударом для представителей отраслей, которые призвали правительство снять инициативу с рассмотрения.

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