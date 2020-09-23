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17:57 (мск), источник: РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 76.3545   +0.08 € 89.2508   -0.23 ММВБ: $ 76.8300   +0.72 € 89.6375   +0.50
Источник: РИА Новости

Так, американская валюта расчетами «завтра» по ситуации на 17:24 мск дорожала на 96 копеек — до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,17% — до 41,79 доллара за баррель.

Евро на форексе снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует ряд валют развивающихся рынков: мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд — на 2,44%.

В свою очередь российский рынок акций уверенно растет по основным индексам. В лидерах — акции «Яндекса» на фоне сообщений о возможной сделке с TCS Group («Тинькофф»).

Рублевый индекс Мосбиржи к 17:05 мск рос на 2,07%, до 2944,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1206,43 пункта.

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