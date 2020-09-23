17:57 (мск), источник: РИА Новости
Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных Московской биржи.
Так, американская валюта расчетами «завтра» по ситуации на 17:24 мск дорожала на 96 копеек — до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,17% — до 41,79 доллара за баррель.
Евро на форексе снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует ряд валют развивающихся рынков: мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд — на 2,44%.
В свою очередь российский рынок акций уверенно растет по основным индексам. В лидерах — акции «Яндекса» на фоне сообщений о возможной сделке с TCS Group («Тинькофф»).
Рублевый индекс Мосбиржи к 17:05 мск рос на 2,07%, до 2944,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1206,43 пункта.