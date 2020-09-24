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05:43 (мск), источник: Ведомости

Работодатели экономят на зарплатах, ожидая второй волны коронавируса

Рынок труда постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса, но за счет найма сотрудников по более низким, чем в начале года, ставкам, выяснили аналитики «СберИндекса». Фонд оплаты труда (ФОТ), по их данным, в августе сократился на 1,1% по сравнению с докризисными объемами. Если учесть, что в мае падение было на уровне 7,6%, то можно смело говорить о восстановлении рынка.

Источник: Ведомости

Однако медианная заработная плата в августе сократилась на 4,5% по сравнению январем — февралем. Эти оценки согласуются с опросом сервиса «Работа.ру», согласно которому более половины респондентов (58%) заявили о снижении зарплаты во время пандемии. Из них 81% продолжают работать по сниженным ставкам до сих пор.

«Во-первых, в пандемию в ряде секторов люди лишись работы и конкуренция за рабочее место выросла, — объясняет заместитель генерального директора по управлению персоналом СК “Уралсиб страхование” Елена Лялина. — При этом люди, которые потеряли работу, более уступчивы в переговорах с новыми работодателями. Во-вторых, сами компании, которые понесли заметные потери от последствий пандемии, стараются сокращать издержки, в том числе и за счет размера ФОТа».

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Лялина подчеркивает, что стратегия сокращения количества ставок, а не их размера более выигрышна в долгосрочной перспективе: она позволяет работодателю сохранить наиболее сильных сотрудников и повысить их лояльность. Однако в России традиционно стараются сохранять персонал, снижая сотрудникам зарплаты.

«Восстановление занятости за счет снижения заработной платы — вполне понятный сценарий, — отмечает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. — В результате коронакризиса предприятия, особенно секторы МСП, оказались финансово ослаблены, и поэтому сейчас они стараются найти какие-то возможности для экономии средств. С другой стороны, работники тоже оказались экономически ослаблены, они испытывают материальные трудности, поэтому такое давление может привести к позитивному результату для работодателей. То есть работники действительно согласятся на более низкую оплату труда».

При этом стимулов уходить в тень и платить зарплаты в конвертах, по его словам, у работодателей не появилось.

«Сейчас, наоборот, снижены выплаты в социальные фонды и другие отчисления с заработной платы, — напоминает Щербаков. — У работодателей какой-то прямой выгоды ухода в тень нет. У работников такого интереса тоже нет, поскольку теневая заработная плата означает проблемы с социальным страхованием и пенсионной поддержкой».

Количество резюме на сайтах по поиску работы прирастает большими темпами, чем количество вакансий, поэтому говорить о восстановлении рынка труда еще рано, считает вице-президент по развитию международной компании Ancor Алексей Миронов. Хотя небольшое восстановление активности нанимателей все же фиксируется.

«Это обычное явление для осени, компании всегда переходят к растущему найму после периода летнего затишья, — поясняет он. — В этом году темпы найма пока не сопоставимы с показателями предыдущего года. В целом рынок труда продолжает переживать трудные времена, количество безработных растет».

Излишнюю осторожность в найме новых рабочих, по его словам, работодатели проявляют из-за опасений второй волны коронавируса. «Скорее всего, до конца этого года данный тренд осторожности сохранится и компании не вернутся к тем наймам и трендам роста заработных плат, которые мы видели в прошлом году», — говорит Миронов.

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