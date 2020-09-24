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02:17 (мск), источник: Известия

Закредитованность россиян снизилась впервые с 2015 года

Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года, рассказала «Известиям» директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. За II квартал сокращение составило 0,2 процентного пункта — до 10,7%.

Источник: Известия

По данным ЦБ, апрельские 10,9% были рекордом по крайней мере с 2013 года. На фоне валютного кризиса 2014-го долговая нагрузка россиян достигала 10,2%, затем в 2015-м начала снижение и в 2016-м достигла 8,4%, а с 2017-го снова начался рост. Показатель закредитованности представляет собой отношение обязательных платежей по ссудам к располагаемому доходу семьи.

В апреле-июне банки выдали кредитов на 2,76 трлн рублей по сравнению с 3,63 трлн рублей в I квартале 2020-го и 3,4 трлн рублей во II квартале 2019 года. А по данным «Дом. РФ» и агентства Frank RG, в первом полугодии только объем рефинансированной ипотеки был почти в четыре раза больше, чем годом ранее, и составил 246 млрд рублей.

Елизавета Данилова связывает сокращение долговой нагрузки населения в апреле-июне с двумя факторами — замедлением выдачи кредитов и снижением ключевой ставки ЦБ.

В связи с пандемией банки стали более консервативно подходить к вопросу выдачи ссуд, обратил внимание гендиректор «Национальной службы взысканий» Роман Волосников. По его словам, в результате сложилась ситуация, когда гражданам, которые готовы взять кредиты, банки не хотят их давать, а те, кто соответствует ужесточившимся критериям, не хотят брать на себя дополнительные обязательства в период экономической неопределенности.

Падение долговой нагрузки вряд ли станет трендом, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Есть риск, что заемщики, которым отказывают банки, будут чаще обращаться в в микрофинансовые организации, где требования чуть менее строгие, либо вовсе в теневой сегмент выдачи займов, потому что привыкли пользоваться заемными деньгами.

Во время загрузки произошла ошибка.
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