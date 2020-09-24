Закредитованность россиян снизилась впервые с 2015 года

02:17 (мск), источник: Известия
По данным ЦБ, апрельские 10,9% были рекордом по крайней мере с 2013 года. На фоне валютного кризиса 2014-го долговая нагрузка россиян достигала 10,2%, затем в 2015-м начала снижение и в 2016-м достигла 8,4%, а с 2017-го снова начался рост. Показатель закредитованности представляет собой отношение обязательных платежей по ссудам к располагаемому доходу семьи.
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Елизавета Данилова связывает сокращение долговой нагрузки населения в
В связи с пандемией банки стали более консервативно подходить к вопросу выдачи ссуд, обратил внимание гендиректор «Национальной службы взысканий» Роман Волосников. По его словам, в результате сложилась ситуация, когда гражданам, которые готовы взять кредиты, банки не хотят их давать, а те, кто соответствует ужесточившимся критериям, не хотят брать на себя дополнительные обязательства в период экономической неопределенности.
Падение долговой нагрузки вряд ли станет трендом, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Есть риск, что заемщики, которым отказывают банки, будут чаще обращаться в в микрофинансовые организации, где требования чуть менее строгие, либо вовсе в теневой сегмент выдачи займов, потому что привыкли пользоваться заемными деньгами.