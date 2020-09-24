Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
25Как выглядела столица 100 лет назад
2855-летие Дмитрия Медведева
09:14 (мск), источник: Life.ru

Миру грозит дефицит бананов

Нехватку плодов России, странам Европы и Ближнего Востока предрекают из-за извержения вулкана в Эквадоре.

Источник: StockSnap/СС0

Извержение вулкана Сангай в Эквадоре поразило 55 тысяч гектаров банановых культур в стране, 30% продукции будет потеряно, сообщает издание El Comercio.

Справка
Зарабатывайте с умом: 10 главных правил инвестирования

Ничего не делать и получать стабильный доход — заманчиво, не так ли? А ведь это возможно, если знать несколько лайфхаков, которые помогут вам правильно вложить деньги. О главных правилах инвестирования читайте в нашем материале.

Отмечается, что от пепла пострадали полтора миллиона коробок фруктов, что соответствует 25−30% от объёма экспортируемой продукции.

— Теперь рабочие на местах должны тщательнее трудиться, чтобы предотвратить потерю продукта, — пояснил координатор кластера Хуан Хосе Понс.

Однако по расчётам экспертов, до 30% продукции точно будет потеряно. От этого в большинстве своём пострадают Россия, страны Европы и Ближнего Востока, куда Эквадор поставляет фрукты.

Извержение вулкана Сангай началось 20 сентября. Столб дыма поднимался на высоту до 10 километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы на территории 83 тысяч гектаров. Из-за активности был закрыт международный аэропорт в Гуаякиле.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет сни
"Информационная война: Рудковская грозит судом Тутберидзе". Елена Родина —
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
В России предложили пересмотреть МРОТ и прожиточный минимум
Число обломков бака блока «Фрегат» на орбите возросло вчетверо
СМИ: «Роскосмос» потерял 350 млн рублей на разработке камеры
Работодатели экономят на зарплатах, ожидая второй волны COVID
Hi-Tech
Как выглядит первая российская 5G-станция Ее делает «Ростех»
Горячие темы на Авто
Как формируются зависимости и что делать с этим? 272
Добрые слова. 185
Понять фильм 126
Думаю-- 117
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
Самые известные еврейки среди звезд России
На грани допустимого: корабль НАТО встал на пути российского фрегата
Дополнительный доход получат россияне
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
12 причин, почему все так любят Таиланд
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Новости партнеров
Крах биржи угрожает России
Каким будет финал войны между Россией и Украиной: пророчество монаха Тихона
Монах из Крыма назвал следующего президента России
Киркоров представил публике свою молодую жену
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь