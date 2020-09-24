Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
10:51 (мск), источник: Интерфакс

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Банк оценивает затраты на внедрение бренда в 2,5 млрд рублей за 5−6 лет.

Источник: Сбербанк

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Сбербанк России перешел на новый бренд «Сбер», сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.

«Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности, на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд рублей в течение 5−6 лет», — говорится в пресс-релизе банка по поводу нового бренда.

Ранее бренд «Сбер» уже начал использоваться для ряда информационных материалов банка.

«Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как “СберМаркет”, “СберКлауд”, “СберАвто”, “СберЗдоровье”, “СберЛогистика”, “СберФуд” и был тепло встречен клиентами», — отмечается в сообщении.

Банк также сменил свой классический логотип на логотип с зеленым, желтым и синим цветом и галочкой в круге. На презентации Греф сообщил, что эти символы означают фокус на целеустремленности и на человеке.

О планах по возможному переходу на бренд «Сбер» глава кредитной организации Герман Греф сообщил в 2018 году. Тогда топ-менеджер сообщил, что в финансовой части Сбербанка слово «банк» должно присутствовать по закону, но бренд «Сбер» может использоваться в экосистеме.

 Продукты в РФ в январе-августе дорожали в 3 раза быстрее, чем в ЕС
Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
В Ситке приступили к снятию статуи Баранова с постамента
Миру грозит дефицит бананов
В Турции появились особо опасные комары
В России предложили пересмотреть МРОТ и прожиточный минимум
Сына Байдена заподозрили в получении взятки от Елены Батуриной
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как выглядит жена телеведущего Дмитрия Комарова?
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Этого все ждали. Создан держатель для шаурмы Чтобы есть было удобнее
Авто
В России появятся две новые модели Chevrolet Три уже представленные в нашей стране модели получат модернизацию
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Киркоров представил фанатам молодую супругу
Киркоров представил публике свою молодую жену
Дополнительный доход получат россияне
Дети
15-летняя красавица-дочка Волочковой произвела фурор (фото) Звезда очень гордится девочкой
Леди
На AliExpress подешевели бьюти-гаджеты Рассказываем, как сделать уход за собой приятным и результативным (и не разориться).
Новости партнеров
Мир на грани раскола, Россия призывает к общему порядку – услышат ли
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Президент России напомнил всем странам о главной миссии – беречь мир
Президент России призвал мир срочно задуматься о кибербезопасности
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь