10:51 (мск), источник: Интерфакс
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Банк оценивает затраты на внедрение бренда в 2,5 млрд рублей за 5−6 лет.
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Сбербанк России перешел на новый бренд «Сбер», сообщил глава Сбербанка Герман Греф на
«Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности, на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд рублей в течение 5−6 лет», — говорится в
Ранее бренд «Сбер» уже начал использоваться для ряда информационных материалов банка.
«Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как “СберМаркет”, “СберКлауд”, “СберАвто”, “СберЗдоровье”, “СберЛогистика”, “СберФуд” и был тепло встречен клиентами», — отмечается в сообщении.
Банк также сменил свой классический логотип на логотип с зеленым, желтым и синим цветом и галочкой в круге. На презентации Греф сообщил, что эти символы означают фокус на целеустремленности и на человеке.
О планах по возможному переходу на бренд «Сбер» глава кредитной организации Герман Греф сообщил в 2018 году. Тогда