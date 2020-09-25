02:41 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Если б поле было лесом
В России впервые леса станут частной собственностью.
Собственники сельхозземель получат право выращивать на них лес и реализовывать древесину в коммерческих целях. Это следует из утвержденного правительственного постановления № 1509, которое регламентирует особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях сельхозназначения.
Напомним, принять документ о статусе лесов на таких землях президент РФ Владимир Путин поручал еще в 2013 году. К этому же неоднократно призывали и экологи.
Речь идет о сельхозугодьях, которые, не используясь по назначению годами, зарастают лесом. Однако по всем документам лесных массивов на этих участках быть не должно. Правового статуса у этих лесов нет: возможность на законных основаниях вести в них продуктивное лесное хозяйство отсутствует, а охрана от пожаров, вредителей, болезней и лесонарушений законодательством не предусматривается. При этом собственники участков за сам факт существования на их землях таких лесов (использование участка не по целевому назначению) могут быть подвергнуты штрафу до 700 тыс. руб., а также принудительному изъятию территорий. Чтобы избежать проблем, владельцы земель выжигают растительность, что часто приводит к пожарам.
Минприроды допускало использование леса на сельхозземлях только до момента решения их дальнейшей судьбы: лес можно вырубить, вернув территории в сельскохозяйственный оборот, либо перевести участок в государственный лесной фонд. В Минэкономики такой подход критиковали: изъятие участков у собственников, говорили там, затруднит реализацию прав и свобод граждан, а также приведет к дополнительным расходам бюджетной системы и предпринимателей.
В итоге правительственный документ отдает решение этого вопроса на усмотрение собственника земли. Таким образом, впервые нарушена монополия государства на лесовыращивание, указывает эксперт «Гринписа России» Алексей Ярошенко. Лес на землях поселений и сейчас может быть частным, говорит эксперт, однако его объемы минимальны и нет возможности реализовать древесину в промышленных масштабах.
В течение двух лет со дня вступления постановления в силу или со дня регистрации права на участок собственники могут направить уведомление, каким образом намерены использовать лес, в региональный минсельхоз, Россельхознадзор и Росреестр.
Собственники должны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности, а также правила ухода за лесами, говорится в правительственном документе. При этом им не надо составлять проекты освоения лесов, подавать лесную декларацию, а также предоставлять отчеты об использовании, охране, защите и о воспроизводстве лесов. Учет, маркировка, транспортировка и декларирование сделок с древесиной собственники земель должны осуществлять «в соответствии с требованиями лесного законодательства РФ».
Экологи концептуально поддерживают документ и называют его «первым долгожданным шагом», однако указывают на необходимость доработки. «Возникает множество вопросов при реализации древесины: как ее заносить в систему ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней.— “Ъ”), какие нужны документы на транспортировку и не станет ли это дырой для легализации ворованного леса в системе», — говорит Константин Кобяков из «WWF России». Экологи не исключают появления недобросовестных пользователей, которые срубят выросший лес и бросят земли.
«Но даже если частный собственник будет плохо вести лесное хозяйство, это все равно будет лучше, чем нынешняя ситуация, когда лес сжигают или распахивают», — считает господин Кобяков. Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев указывает, что документ не будет работать без дополнительных приказов Рослесхоза. Он также не исключает возникновения споров
«Кто-то постарается хапнуть лес и уйти, такая проблема и сейчас есть, но она обострится и ее надо будет решать в самом ближайшем будущем, — говорит Алексей Ярошенко.— Прежде всего это касается брошенных полей бывших колхозов и совхозов, им сейчас больше 40 лет, в понимании местного населения это самый обычный привычный лес. Поэтому мы настаиваем, чтобы для таких лесов был особый порядок».
«Заросших лесом земель довольно много в муниципальной собственности, их несложно выкупить у администраций, потому что они висят мертвым грузом и не используются, — говорит Константин Кобяков.— Компании давно хотят такую возможность, потому что сейчас все арендуют лес, а так смогут получить его в частную собственность». Этого не исключают и представители бизнеса.
Инициатива может существенно пополнить запасы российского леса и увеличить занятость населения, говорит управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. «Для компании постановление означает возможность обеспечить плантационное выращивание целевых пород на землях, которые находятся в собственности, — говорит он.— Мы внимательно изучим возможности в каждом регионе присутствия активов компании. По лиственным породам дополнительные объемы леса могут появиться в течение
Анна Васильева, Ольга Мордюшенко