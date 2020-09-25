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09:42 (мск), источник: ТАСС

Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели

По данным ведомства, доля бедного населения по итогам года может остаться в пределах 13−13,5%

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута. Об этом в пятницу говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.

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«Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута», — отмечается в мониторинге.

В документе говорится, что в связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения.

Счетная палата отмечает, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13−13,5%. При этом в 2015 году кризисная ситуация в экономике привела к более существенному росту бедного населения.

При этом, согласно подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, действия по поддержке населения в период ограничительных мер позволили компенсировать около 50% потенциального прироста бедности во втором квартале 2020 года.

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