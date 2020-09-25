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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Правительство одобрило проект плана восстановления национальной экономики

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

Главными целями названы:

  • выход на траекторию устойчивого роста экономики;
  • обеспечение восстановления занятости и доходов населения;
  • долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения.

План рассчитан на период до конца 2021 года и станет продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Его реализация должна позволить не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень.

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