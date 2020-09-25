17:47 (мск), источник: РИА Новости
Правительство одобрило проект плана восстановления национальной экономики
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект общенационального плана восстановления экономики, сообщается на сайте кабмина.
Главными целями названы:
План рассчитан на период до конца 2021 года и станет продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Его реализация должна позволить не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень.