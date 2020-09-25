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17:49 (мск), источник: РИА Новости

Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Кабмин РФ одобрил и внесет в ГД проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон “О прожиточном минимуме в Российской Федерации” и статью 1 федерального закона “О минимальном размере оплаты труда” и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум.

От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных Росстатом данных о ценах на товары и услуги.

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