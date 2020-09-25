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17:23 (мск), источник: Forbes

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Евро в ходе торгов превысил 91 рубль. Это максимум с начала февраля 2016 года. Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с начала апреля.

ЦБ: $ 76.8195   -0.36 € 89.6637   -0.32 ММВБ: $ 78.2875   +1.15 € 90.9575   +0.91
Источник: Reuters

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 91 рубль, следует из данных площадки. На максимуме в пятницу валюта стоила 91,08 рубля. Затем снова немного упала и на момент публикации стоила 90,75 рубля, прибавляя свыше 70 копеек за день. Больше 91 рубля евро не стоил с февраля 2016 года.

Доллар достиг максимума с начала апреля, поднявшись выше 78 рублей. На максимуме за день он стоил 78,5 рубля, что более чем на рубль превышало уровень закрытия накануне.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,7%, индекс РТС — на 2,15%.

Контракты на поставку нефти Brent со сроком исполнения в ноябре в пятницу подешевели на 0,5% до $41,71 за баррель.

Сразу несколько факторов выступают не в пользу рубля, говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Во-первых, завершается поддержка со стороны налогового периода. Во-вторых, рубль, как и большинство валют развивающихся стран, слабеет под натиском укрепления доллара, растущего в том числе из-за угрозы новых карантинов в Европе. Сокращается поддержка рубля и со стороны долгового рынка — на фоне обострения «вирусных» проблем и геополитической напряженности доля нерезидентов, инвестирующих в российские ОФЗ, снизилась до 29,4% — это минимум за август и сентябрь, говорит Бахтин.

Глобальные инвесторы снова выходят из рисковых активов из-за опасений насчет темпов роста мировой экономики в условиях наступления второй волны COVID-19, добавляют эксперты «Интефакс-ЦЭА». По их словам, доллар растет как защитный актив на Forex, а нефть дешевеет.

Ринат Таиров, Анна Брыткова

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