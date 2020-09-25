17:23 (мск), источник: Forbes
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Евро в ходе торгов превысил 91 рубль. Это максимум с начала февраля 2016 года. Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с начала апреля.
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 91 рубль, следует из данных площадки. На максимуме в пятницу валюта стоила 91,08 рубля. Затем снова немного упала и на момент публикации стоила 90,75 рубля, прибавляя свыше 70 копеек за день. Больше 91 рубля евро не стоил с февраля 2016 года.
Доллар достиг максимума с начала апреля, поднявшись выше 78 рублей. На максимуме за день он стоил 78,5 рубля, что более чем на рубль превышало уровень закрытия накануне.
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