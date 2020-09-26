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07:01 (мск), источник: РИА Новости

Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России

ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаруженного коронавируса на образцах импортируемых из России продуктов и внешней упаковке, сообщается на сайте главного таможенного управления.

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Источник: РИА Новости

«Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что таможенные органы по всей стране начиная с субботы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет возобновлено.

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