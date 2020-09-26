07:01 (мск), источник: РИА Новости
Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России
ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов
«Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что таможенные органы по всей стране начиная с субботы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.
По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет возобновлено.