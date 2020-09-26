Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
26 сентября, источник: РБК

Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики

Минэкономразвития составило осенний прогноз социально-экономического развития России на 2021−2023 годы в двух вариантах — базовом и консервативном (до 2018 года ведомство представляло еще и третий вариант — целевой, но поменяло концепцию). «В базовом и консервативном вариантах не предполагается вторая волна новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза», — отмечается в опубликованном 26 сентября документе.

Коронавирус COVID-19
08:44 (мск)Более 3 тысяч москвичей уже сделали прививку от COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:23 MSK, 27.09
Инфицировано1 143 571+7 523
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
13.0926.09
Скончалось20 225+169
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
13.0926.09
Выздоровело940 150+6 004
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
13.0926.09
Инфицировано32 844 146+274 978
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
13.0926.09
Скончалось994 208+5 215
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
13.0926.09
Выздоровело22 715 726+226 243
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
13.0926.09
Источник: AP 2020

Консервативный сценарий исходит лишь из «менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире», а также затяжного восстановления мировой экономики и структурного замедления среднесрочных темпов ее роста.

Прогноз на 2021−2023 годы построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года. Эти цели в июле 2020 года заменили предыдущий стратегический концепт (майский указ 2018 года), передвинув горизонт их достижения с 2024-го на 2030 год. Из документа Минэкономики неясно, предполагает ли консервативный вариант менее эффективное достижение этих целей.

Читайте также
Экономисты ВШЭ сообщили о сокращении в России среднего класса из-за пандемии

Другим основным риском для прогноза является рецессия в мировой экономике и после 2020 года. Восстановление мировой экономики «существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина», прогнозы характеризуются высокой неопределенностью, отмечает министерство.

Чем различаются варианты прогноза

В базовом варианте ВВП России, как уже сообщалось, растет на 3,3% в 2021 году, на 3,4% в 2022 году и на 3% в 2023-м. В консервативном варианте темпы роста составляют, соответственно, 2,7, 2,9 и 2,5%.

Консервативный сценарий предполагает более низкие цены на нефть — на $2−2,5 за баррель меньше, чем в базовом варианте. Средний курс доллара к рублю будет чуть слабее: 73,4−74,5 руб. (в базовом варианте: 72,4−73,8).

Более существенно различаются в двух вариантах прогноза траектории роста реальных располагаемых доходов населения. Если в базовом сценарии они растут на 3, 2,4 и 2,5% в 2021—2023 годах, то в консервативном ожидаются в диапазоне 1,6−1,9%.

Накопленные убытки компаний в консервативном варианте будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности, указано в прогнозе Минэкономразвития. Предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением коронавируса.

 Собянин массово отправляет людей на удаленку
Вин Дизель выпустил свою первую песню. Угадайте стиль
Боестолкновение в Нагорном Карабахе. Главное
Потеря знаний и здоровья: школы вновь уходят в онлайн
Асмус сообщила о своей госпитализации
Ученые узнали, в чем хитрость коронавируса
COVID-19 предлагают лечить как отравление
Почему услуга по исчезновению пользуется в Японии спросом
Сайты белорусских госканалов взломали хакеры
Здоровье
Женщина без усилий похудела на 9 кг и раскрыла свой секрет Ей помогло интервальное голодание.
Hi-Tech
Это важно знать: секретный код AliExpress Дешево и быстро!
Авто
Тест Lamborghini Huracan Evo – сколько стоят эмоции? Итальянцы помнят, что нужно для автомобильного счастья – это купе Lamborghini пробуждает страсть!
Кино
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили Возлюбленная легендарного хоккеиста, бывшая балерина, вынужденная торговать на рынке турецким ширпотребом, и, конечно, акушер-гинеколог Бахметьева: вспоминаем самые яркие роли актрисы, завоевавшей искреннюю любовь зрителей
Новости партнеров
Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Корабль НАТО вошел в конфликт с фрегатом России
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Дети
28-летняя дочь Кэрри Фишер родила первенца Актриса Билли Лурд стала мамой
Новости партнеров
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Что ожидает пенсионеров, работавших с 2002 по 2014 годы
Рак легких можно определить по пальцам
Ученые определили, что вызывает рак у людей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь