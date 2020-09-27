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17:04 (мск), источник: Секрет Фирмы

Китайская провинция попробует заманить иностранных специалистов зарплатами до $120 тыс

Правительство китайского Хайнаня придумало, как заманить высококвалифицированных иностранных специалистов в провинцию. Власти предлагают назначать им зарплаты почти в $120 000 за год.

Источник: Reuters

«Им (иностранным специалистам. — Прим. “Секрета”) будет предложена годовая заработная плата от 300 000 до 800 000 юаней (от $43 900 до $117 000)», — приводит «Хайнань жибао» слова местного чиновника.

Согласно плану привлечения специалистов из-за рубежа, больницы, НИИ, университеты и другие государственные организации будут резервировать определённое количество вакансий для иностранных граждан.

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Ранее власти провинции опубликовали около 30 000 вакансий для зарубежных специалистов в сфере услуг, туризма, высоких технологий. На эти сферы приходится до 60% от общего числа предлагаемых вакансий, уточняет ТАСС.

Китайские власти и компании давно заманивают высококвалифицированных иностранных специалистов на работу в КНР. Так, разработчик микрочипов Hisilicon («дочка» Huawei), начал нанимать на работу выпускников вузов и специалистов ИТ-профиля со всего мира. Потенциальным сотрудникам компании обещают зарплату в пять раз выше той, которую они получают. Выпускникам вузов предлагают в несколько раз больше, чем им могли бы предложить в их стране с учётом отсутствия опыта работы.

Российские власти тоже задумались о привлечении квалифицированных рабочих из-за рубежа, но для того, чтобы заинтересовать отечественных и зарубежных IT-специалистов работой в РФ, необходим комплекс системных мер государственной поддержки отрасли, который даст мощный импульс всей индустрии, считает российский премьер Михаил Мишустин.

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