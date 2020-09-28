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05:06 (мск), источник: Аргументы и факты

«Горбачев» — тонет, «Сталин» — под шашлык? Забытые дачи глав СССР в Абхазии

В разное время на абхазском побережье строили дома для отдыха лидерам Советского Союза, а также «звёздам» советской литературы и эстрады. Со временем часть из них стала туристическими объектами… а некоторые лежат в руинах.

Самая роскошная дача — близ посёлка Мюссера: там должна была отдыхать чета Горбачёвых. Место выбрали неспроста — вода на этом участке пляжа такая прозрачная, что камни на дне видны с 20 метров.

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Пятиэтажный дворец выглядит внушительно — мрамор привозили из Италии, заказанная там же фарфоровая люстра (считающаяся достопримечательностью дачи) обошлась в 100 тысяч долларов (!). Витражи делал Зураб Церетели, проверять работы приезжала лично Раиса Максимовна. Самое смешное, что Горбачёв на этой даче не прожил ни дня — её сдали аккурат перед попыткой переворота в августе 1991 года. У властей Абхазии было много планов — в том числе, и превратить дачу в пятизвёздочный отель. Но в итоге идею оставили: средств в бюджете нет. Некоторые специалисты говорят, что даче Горбачёва якобы осталось немного — она «сползает» к морю, есть опасность погружения фундамента в воду. Впрочем, это лишь предположения. Сейчас пройтись по спальне последнего генсека СССР можно в составе тургруппы.

Любовь вождя к зелёному

Сталинских дач в Абхазии пять (всего в Советском Союзе их было 20) — на озере Рица, в новом Афоне и так далее.

Озёрную дачу Иосиф Виссарионович любил больше всего — там даже нет рабочего кабинета, вождь народов использовал её только для отдыха.

Все коттеджи проектировались по типу московской квартиры лидера СССР: и он везде чувствовал себя, как дома. Зелёный цвет Сталин предпочитал, дабы дачу было труднее обнаружить с воздуха. Тут тоже обсуждались разные мнения, как поступить с дачами. Одну из них сдавали под банкеты бизнесменам из РФ, но те устраивали такой тарарам на своих вечеринках, что в Абхазии от этой мысли отказались.

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Дачу на Рице хотели превратить в VIP-ресторан «У Сталина», и жарить там шашлык — но не срослось. В итоге, сталинский домик легко посетить за скромную плату, дабы убедиться — великий диктатор жил в условиях современного трёхзвёздочного отеля с маленькими комнатками и узкими кроватками. Последнюю дачу строили пленные немцы, и вождь туда вообще не приезжал.

Пять спален Никиты

У Хрущёва в Абхазии две дачи, зачем он их заводил, непонятно — Кавказ Никита Сергеич не любил. Одна, как у Сталина, зелёного цвета на Рице, но выглядит куда лучше. Дача в Пицунде аналогично показывает, что Никита Сергеевич, не в пример предшественнику, любил комфорт — там есть бассейн, пять спален и столько же ванных комнат. Ещё с ноября 2019 года виллу выставляли на сервисах бронирования, предлагая трансфер и wi-fi, на сайте запечатлён единственный отзыв отдыхающих из России: «Мы даже не ожидали, что такое великолепие возможно».

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Но в этом сентябре дачу Хрущёва по непонятной причине забронировать больше нельзя — её почему-то перестали сдавать.

Руины пепелища Пугачёвой

Вот кому в Абхазии точно не повезло, так это поэту Евгению Евтушенко и певице Алле Пугачёвой. Их дачи (хотя Алла Борисовна никогда не подтверждала владение коттеджем на абхазском Чёрном море, но в Сухуме вам каждый покажет «руины Пугачёвой») сгорели во время войны с грузинами в 1992—1993 гг. Когда-то на побережье были целые «писательские» посёлки советской литературной богемы, и отдельный пансионат Союза писателей.

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