Гадание на рубле. Что будет с курсом валют, ценами на нефть и зарплатами?

«АиФ» изучил правительственное гадание на экономической гуще.
Рубль ослабнет, нефть подорожает
Сейчас доллар стоит в районе 75 руб. Но к концу года, по расчётам Минэкономазвития, рубль должен укрепиться до 71,2 за долл. Затем будет умеренно слабеть: в 2021-м — до 72,4, в 2022-м — до 73,1, в 2023-м — до 73,8.
Рубль будет дешеветь, а нефть дорожать. Но не так, как хотелось бы. В этом году среднегодовая цена нефти Urals составит 41,8 долл. за баррель, а дальше будет вяло расти: в 2021-м — до 45,3, в 2022-м — до 46,6, в 2023-м — до 47,5.
«Этот прогноз вполне реалистичен. Цена на нефть будет расти очень медленно и всё равно не поднимется выше “доковидных” уровней», — считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. —.
Нам надо забыть о тех временах, когда нефть стоила 140 (июнь 2008-го) или 107 долл. за баррель (2011-й). Цена на нефть будет не драйвером роста, а фактором, умеренно влияющим на динамику ВВП. Правительство должно исходить из этих реалий и искать замену.
Неужели вырастут зарплаты?
«В текущем году ожидаем рост на 1,5% реальных зарплат вместо спада на 3,6%, который прогнозировали ранее. Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью отыграют потери этого года. Прогнозируется рост 3%, далее — на 2,5% в год, — сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. — А вот ситуация на рынке труда остаётся непростой. Уровень безработицы, по методологии Международной организации труда, в июле достиг 6,3%, на текущий момент 3,7 млн человек являются официально безработными. При этом темпы роста замедляются: если в мае прирост был в среднем 30 тыс. человек в день, в августе — 13 тыс., то за последние недели прирост — чуть больше 3 тыс. человек. В следующем году ситуация будет улучшаться: в среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5%, то есть фактически вернётся на естественный уровень безработицы».
«Нам нарисовали замечательную картинку роста реальной зарплаты. Ну как к этому можно серьёзно относиться? — комментирует проректор Финуниверситета при Правительстве РФ Александр Сафонов. — Курс упал, зарплаты сокращают, премии тоже. На днях Ассоциация отельеров сообщила, что 25% столичных кафе после карантина так и не начали свою деятельность. Не выжили. При этом Росстат рисует совсем другую картину. Зачем? И по поводу роста реальных доходов населения на 2,5−3% в ближайшие годы берут сомнения».
Рост цен — плюс 4%
«Темпы роста потребительских цен на конец этого года оцениваем в размере 3,8%», — сообщил Решетников.
В 2021-м инфляция составит 3,7%, в 2022-м и 2023-м — 4%.
Низкая инфляция — это хорошо или плохо? «У любого блага есть свои минусы. А если это благо жёстко внедряется — тем более, — ответил главный экономист рейтингового агентства “Эксперт РА” Антон Табах. — Понятно, что двузначный рост цен — это очень плохо, инфляция 7−8% — тоже не очень. Но ради того, чтобы инфляция была не 5%, а 3,8%, душить экономический рост и поддерживать высокие процентные ставки, когда весь мир их снижает, считаю необоснованным».
На чём заработаем?
Экспорт товаров из России в этом году сократится на 23,5% — до 321,3 млрд долл., а импорт уменьшится на 7,6% — до 235,2 млрд. Но в ближайшие три года министерство прогнозирует постепенное восстановление показателей.
«Закрытие границ не коснулось перемещения товаров. Сокращение внешнеторгового оборота связано со снижением спроса, — говорит директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. — В стоимостном выражении экспортная выручка упала по очевидной причине — снизились цены на наши сырьевые товары. А вот цены на несырьевой экспорт не упали или даже выросли. Нынешний курс валют комфортен для экспортёров. Но ситуация сильно зависит от мирового спроса на конкретный товар. Сейчас очень хорошую динамику показывает экспорт продовольствия, химических удобрений, фармацевтики».
Куда катится экономика?
«Кризис не приобрёл системного характера. Экономический спад оказался сосредоточен в секторе малого и среднего бизнеса в определённом, ограниченном числе пострадавших отраслей. Не возникло цепочек неплатежей, — сообщил министр Решетников. — Снижение ВВП в этом году оцениваем на уровне 3,9%. В следующем году ожидаем рост на 3,3%. Это значит, экономика достигнет докризисного уровня уже в III квартале 2021 г.».
«Это очень оптимистично», — высказался по данному поводу глава Счётной палаты Алексей Кудрин. С ним солидарен и директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Бузгалин:
Этот прогноз по падению экономики не учитывает теневого сектора, который пострадал особенно сильно. Честно говоря, я не вижу оснований, что экономика поднимется выше 1,5−2%, чем до пандемии. Скорее будет так же или хуже.
«Чтобы что-то изменилось, надо существенно менять экономическую политику и правила игры в экономике. Нужны долгосрочные программы развития с концентрацией ресурсов на ключевых направлениях. И очень жёсткая ответственность тех, кто за них отвечает: чиновников и частного бизнеса. Получил инвестиции от государства — отчитайся. Не можешь вернуть — продавай свой дворец, закладывай яхту и т. д. Надо включать в управление работников на низовом уровне, чтобы они чувствовали хозяйственную мотивацию и занимались инновациями, а не относились к любому бизнесу как к месту, где можно что-то урвать и смотаться. Мол, если хозяин думает, как бы побольше выкачать из предприятия и перекинуть деньги в офшор, то почему я здесь должен что-то делать.
Нужен прогрессивный подоходный налог и перераспределение доходов. Да, вводят 15% НДФЛ для доходов свыше 5 млн. Но этого мало. Надо начинать не с 5 млн, а с 5 млрд руб. и повышать НДФЛ для богатых до 45−50%. В мире осталось всего 12 стран (постсоветские, страны третьего мира), которые имеют такую же плоскую шкалу налогообложения, как у нас. У остальных прогрессивный налог. Несправедливо, что в России десятки миллионов людей, которые живут на 12−20 тыс. руб. в месяц, и 100 миллиардеров отдают в казну по 13%. И предстоящее повышение этой ставки на 2% для годовых доходов выше 5 млн руб. серьёзно ситуацию не изменит.
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