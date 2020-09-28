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09:40 (мск), источник: Интерфакс

Brent подешевела до $41,64 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Котировки нефти снижаются в понедельник на сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

ЦБ: $ 76.8195   -0.36 € 89.6637   -0.32 ММВБ: $ 78.2075   +1.07 € 90.9300   +0.88
Источник: AP 2020

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,67%), до $41,64 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,02 (0,05%).

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,32 (0,8%), до $39,93. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,06 (0,2%).

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На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI — на 2,6%.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое — до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) — после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.

«Структура нефтяного рынка в данный момент указывает на “медвежий” тренд», — отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

Крупные страны рассматривают возможность возврата ограничений для туризма, и это главный катализатор снижения цен на нефть, говорит Ли.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США.

Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы — до 183 установок.

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