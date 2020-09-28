Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
11:45 (мск), источник: Forbes

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Доллар в ходе торгов на бирже достиг 79 рублей — такого не было со 2 апреля. На отметке валюта не удержалась и затем немного откатилась. Евро уверенно превышает 91 рубль.

ЦБ: $ 76.8195   -0.36 € 89.6637   -0.32 ММВБ: $ 78.6175   +0.41 € 91.4925   +0.56
Источник: AP 2020

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже достиг 79 рублей, следует из данных площадки. На таком уровне американская валюта не торговалась со 2 апреля, когда резкое падение цен на нефть спровоцировало ослабление рубля. Доллар поднялся до 79 рублей в 10:21 мск, но и минуты не продержался на отметке, откатившись затем до 78,58 рубля. К 11:00 мск доллар торговался по 78,71 рубля.

Евро на максимуме с открытия торгов на момент публикации достигал 91,84 рубля. В тот момент евро прибавлял почти рубль к уровню открытия торгов. Затем рубль тоже немного укрепился до 91,39 рубля. На момент публикации евро стоил 91,5 рубля.

Индекс Мосбиржи растет на 1,14%. Индекс РТС прибавляет 0,73%. В лидерах по росту к 11 мск были «Сафмар» Михаила Гуцериева (+2,75%), «М. Видео» (+2,48%) и «Яндекс» (+1,65%). Среди дешевеющих акций — бумаги «Русснефти» (30% у семьи Гуцериевых), «Детского мира» и «Росбанка».

Контракты на поставку нефти Brent с исполнением в ноябре торгуются по $41,69 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи. Цена снижается на 0,55%. Утром нефть дешевела до $41,5 за баррель.

На рубль по-прежнему влияют санкционные риски из-за опасений, что постпреды стран ЕС 28 сентября могут согласовать расширение санкций против РФ, считают аналитики «Интерфакс-ЦЭА». При этом в начале торгов рубль немного корректировался после падения на прошлой неделе: инвесторы вновь интересуются рисковыми активами в связи с перспективой принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Кроме того, рубль поддерживает спрос на ликвидность со стороны компаний экспортеров, которым предстоят завершающие налоговые выплаты в сентябре, добавили эксперты.

Ринат Таиров

 20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Рейтинг Forbes
«Коля — это кремень»: что мы знаем о повзрослевшем сыне Лукашенко
В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев COVID
Азербайджан сделал предупреждение Армении по поводу обстрелов
Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов
Что стало с забытыми дачами глав СССР в Абхазии
Названы самые красивые деревни России (фото)
Эксперты назвали опасность дешевых «умных» часов
Hi-Tech
Как выглядит «пустынный воин» в стиле «Безумного Макса» Первые модели появятся на дорогах уже скоро
Кино
Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия Телеведущий прокомментировал список в эфире шоу «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Корабль НАТО вошел в конфликт с фрегатом России
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Лук в носках может изменить ваше здоровье
Дети
Кристина Орбакайте с дочерью и мужем уехали в Нью-Йорк (фото) Певица поделилась впечатлениями
Леди
Новая возлюбленная Прилучного снялась в откровенной фотосессии Мирослава Карпович поделилась пикантным кадром.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь