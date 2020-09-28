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11:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин: вторая волна COVID-19 потребует новых мер поддержки экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сказал, что новые ограничения из-за увеличения числа зараженных коронавирусом COVID-19 будут носить рекомендательный характер.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
15.09
5529
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5670
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23.09
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25.09
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27.09
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28.09
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15.0928.09
Скончалось20 385+61
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
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24.09
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169
27.09
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15.0928.09
Выздоровело945 920+2 702
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16.09
5809
17.09
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18.09
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Инфицировано33 119 791+259 102
14.09
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15.09
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16.09
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331026
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21.09
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22.09
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23.09
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24.09
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25.09
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Скончалось997 966+3 556
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Выздоровело22 930 309+188 094
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15.09
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16.09
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23.09
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233568
25.09
253848
26.09
245780
27.09
252371
14.0927.09
Источник: Reuters

Однако из-за них может возникнуть необходимость применения новых мер поддержки российской экономики.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — сказал господин Кудрин в интервью RT.

По его словам, необходимы дополнительные меры для снижения бедности и помощи населению. Он сообщил, что за первую половину 2020 года количество бедных россиян увеличилось более чем на миллион, сейчас в стране более 20 млн бедных. Господин Кудрин уточнил, что у правительства есть средства на помощь этой категории граждан.

В России продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки впервые с июня выявлено более 8 тыс. заболевших. 25 сентября правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики страны до 2024 года. В рамках этого плана должны быть обеспечены восстановление занятости и доходов населения, рост экономики.

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