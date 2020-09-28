11:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Кудрин: вторая волна COVID-19 потребует новых мер поддержки экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сказал, что новые ограничения
Однако
«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — сказал господин Кудрин в интервью RT.
По его словам, необходимы дополнительные меры для снижения бедности и помощи населению. Он сообщил, что за первую половину 2020 года количество бедных россиян увеличилось более чем на миллион, сейчас в стране более 20 млн бедных. Господин Кудрин уточнил, что у правительства есть средства на помощь этой категории граждан.
В России продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки впервые с июня выявлено более 8 тыс. заболевших. 25 сентября правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики страны до 2024 года. В рамках этого плана должны быть обеспечены восстановление занятости и доходов населения, рост экономики.