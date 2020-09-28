Доллар вырос к рублю до максимума с начала апреля. Почему российская валюта снова падает?

Доллар в понедельник, 28 сентября, на торгах на Московской бирже подорожал до 79 рублей впервые с 2 апреля. Российская валюта по ходу торгового дня немного отыграла падение: к 13:00 мск курс доллара достигал 78,89 рубля, прибавив 68 копеек к уровню закрытия пятничных торгов. Евро в понедельник вырос до 91,84 рубля (плюс 90 копеек к закрытию пятницы) — это максимум с января 2016 года.
За прошлую неделю рубль ослабил свои позиции к доллару с 75,65 до 78,21 рубля, к евро — с 89,7 до 90,9 рубля. Среди факторов, которые оказывали давление на рубль на прошлой неделе, — сохранение геополитической напряженности и завершение поддержки в связи с налоговым периодом, когда компании продавали валютную выручку и покупали рубли.
Снижение российской валюты на открытии торгов 28 сентября связано с первой реакцией рынка на начало вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Утром 27 сентября в городе Степанакерт и других населенных пунктах Нагорного Карабаха начались столкновения, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации в регионе. В понедельник утром министерство обороны Азербайджана заявило о 550 убитых армянских военнослужащих, однако Минобороны Армении опровергло это.
В целом ближайший месяц перед президентскими выборами в США (состоятся 3 ноября) будет нервным и для глобальных рынков в целом, и для российского рынка, добавляет Орлова.
Идет спекулятивное закрытие позиций рубля, либо покупка валюты под потребности крупных корпоративных клиентов, предполагает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. По его словам, на общий негативный фон влияет в том числе динамика роста числа заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 сентября, за сутки в стране зарегистрировано 8135 новых случаев болезни, причем последний раз более 8000 заболевших фиксировалось 16 июня.
За прошлую неделю рубль был слишком перепродан, можно ждать отскока, оптимистичен главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Техническая картина говорит в пользу локального укрепления рубля, фундаментальных краткосрочных поводов для продолжения падения российской валюты нет, считает он. По его мнению, целью отскока пары является район 76,2 рубля за доллар в ближайшие пару дней. Впрочем, в долгосрочной перспективе российская валюта будет дешеветь, «никаких иллюзий относительно укрепления рубля мы не питаем», добавляет он.
Еще один фактор, влияющий на курс российской валюты, — «санкционная премия». По словам Наталии Орловой, в 2018 году она доходила до 10 рублей, сейчас она составляет порядка 7−8 рублей. «По большому счету у нее нет пределов. Если инвесторы решат не покупать или выходить из российских рынков, то премия и дальше может расширяться», — говорит экономист. Впрочем, Орлова считает маловероятным, что рубль перешагнет планку в 80 рублей за доллар. «Я, скорее, говорила бы 70−75 рублей за доллар и 1,20 доллара за евро на конец года», — считает Наталия Орлова.