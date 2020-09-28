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14:38 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Текущий период ослабления рубля затем сменится укреплением российской валюты, и она восстановит позиции, это обычная рыночная волатильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

Российская валюта на прошлой неделе ощутимо ослабилась: курс доллара на бирже поднялся выше 78 рублей впервые с апреля, а евро — выше 91 рубля, впервые с 2016 года. В понедельник тенденция продолжилась, и доллар преодолел и планку в 79 рублей. Официальные курсы доллара и евро на вторник подскочили почти на 2 рубля — до 78,67 рубля и 91,48 рубля соответственно.

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но в то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двусторонняя — и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию с курсом национальной валюты.

«Но это рыночная волатильность, и поэтому нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что рубль в данный момент несколько недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. К концу этого — началу следующего года его министерство ожидает возвращения курса рубля к фундаментально обоснованному уровню.

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