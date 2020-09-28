17:26 (мск), источник: РИА Новости
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к основным зарубежным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, по состоянию на 16:45 (мск) курс евро превысил 92 рубля — впервые с января 2016 года. Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 64 копейки — до 78,85 рубля (впервые с начала апреля). При этом нефть марки Brent с поставками в декабре, до этого дорожавшая, вновь подешевела: на 0,17%, до 42,34 доллара за баррель.
Ранее эксперты предупреждали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным, а также вторая волна пандемии COVID-19.