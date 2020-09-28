Рубль вошёл в топ-3 валют с самым сильным падением к доллару

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Сильнее рубля упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (-23,7%). Белорусский рубль занял в антирейтинге пятое место (-20%), украинская гривна — седьмое (-16,3%).
В десятку самых рухнувших валют также попали аргентинское песо (-21%), южноафриканский рэнд (-18,4%), мексиканское песо (-15%), тайский бат (-6,3%) и индийская рупия (-3,1%).
В Кремле назвали падение курса рубля «обычной рыночной волатильностью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в восстановлении рубля — «другое дело, в какие сроки это произойдет».
К вечеру 28 сентября доллар опустился до 78,81 рубля, но за день прирост всё равно составил 59 копеек. Евро подорожало на 1,09 рубля и впервые с января 2016 года превысило отметку в 92 рубля.
На российскую валюту влияет ситуация на рынке нефти: Brent с поставками на декабрь подешевела до $42 за баррель, ноябрьская WTI — до $40. Цены на сырьё падают на фоне опасений второй волны коронавируса, указывают аналитики.