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17:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

Рубль вошёл в топ-3 валют с самым сильным падением к доллару

Курс евро 28 сентября достиг 92 рублей впервые с января 2016 года, тогда как доллар на торгах подорожал до 79 рублей, чего не было с апреля. С начала 2020 года российская валюта подешевела относительно американской на 21,6% и вошла в тройку самых просевших к доллару.

ЦБ: $ 78.6713   +1.85 € 91.4790   +1.82 ММВБ: $ 79.0325   +0.82 € 92.1300   +1.20
Источник: Reuters

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Сильнее рубля упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (-23,7%). Белорусский рубль занял в антирейтинге пятое место (-20%), украинская гривна — седьмое (-16,3%).

В десятку самых рухнувших валют также попали аргентинское песо (-21%), южноафриканский рэнд (-18,4%), мексиканское песо (-15%), тайский бат (-6,3%) и индийская рупия (-3,1%).

В Кремле назвали падение курса рубля «обычной рыночной волатильностью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в восстановлении рубля — «другое дело, в какие сроки это произойдет».

К вечеру 28 сентября доллар опустился до 78,81 рубля, но за день прирост всё равно составил 59 копеек. Евро подорожало на 1,09 рубля и впервые с января 2016 года превысило отметку в 92 рубля.

На российскую валюту влияет ситуация на рынке нефти: Brent с поставками на декабрь подешевела до $42 за баррель, ноябрьская WTI — до $40. Цены на сырьё падают на фоне опасений второй волны коронавируса, указывают аналитики.

Артур Иванов

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