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20:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Восстановление экономики Китая застопорилось

В сентябре восстановление экономики Китая от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, резко застопорилось, заключает Bloomberg.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:23 MSK, 28.09
Инфицировано1 159 573+8 135
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Скончалось20 385+61
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Выздоровело945 920+2 702
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Инфицировано33 173 176+247 508
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Скончалось998 867+3 453
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Источник: AFP 2020

Аналитики полагают, что сейчас китайская экономика начала откатываться назад. Агентство отмечает, что на это указывает ослабление деловой активности, падение продаж недвижимости и автомобилей, а также общая слабость фондового рынка.

В целом восстановление характеризуют как неравномерное: с одной стороны растут объемы производства, а с другой — замедление развития малых предприятий.

Еще в середине лета считалось, что экономика Китая первой в мире оправилась от коронавируса. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда КНР смогла избежать технической рецессии. Во втором квартале 2020-го именно Китай оказался единственной страной G20, чья экономика не обрушилась, а выросла.

В целом ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года рухнул на беспрецедентные 6,9 процента. Больше всего экономика сократилась в Индии — на 25,2 процента, следом идет Великобритания (на 20,4 процента). В Южной Корее и России снижение ВВП было менее существенным — на 3,2 процента в обеих странах.

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