ЦБ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

«Есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала Бакина. По ее словам, большинство пенсионеров уже перешли на карты «Мир», однако и после полного перехода у них сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами, не привязанными к карте, в частности, на сберкнижку.
Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 года. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года. В Пенсионном фонде (ПФР) пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию фонда, должны будут завести карту «Мир», после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Нововведения не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.
«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии. Карта обслуживается в России, Абхазии, Южной Осетии, по принципу обоюдного соглашения об обслуживании местных платежных систем ЕАЭС — в Армении и Киргизии, а также обслуживаются отдельными банками в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Турции.