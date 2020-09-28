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23:15 (мск), источник: Ведомости

ЦБ вновь продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Источник: РИА "Новости"

«Есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала Бакина. По ее словам, большинство пенсионеров уже перешли на карты «Мир», однако и после полного перехода у них сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами, не привязанными к карте, в частности, на сберкнижку.

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Изначально предполагалось перевести всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 года. Затем в условиях сложности с завершением программы в срок в условиях пандемии коронавируса Банк России перенес дату перевода всех пенсий на национальную платежную систему на 1 октября того же года. В Пенсионном фонде (ПФР) пояснили, что граждане, использующие карты других платежных систем для получения пенсий и пособий, входящих в компетенцию фонда, должны будут завести карту «Мир», после чего новые реквизиты счета будет необходимо сообщить в ПФР. Нововведения не коснутся тех пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами России.

«Мир» — национальная российская платежная система, запущенная в 2015 г. Она функционирует независимо от иностранных платежных систем. Расчеты производятся в рублях. В 2017 г. начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. Через них в основном проводятся платежи из бюджета — зарплаты госслужащим и пенсии. Карта обслуживается в России, Абхазии, Южной Осетии, по принципу обоюдного соглашения об обслуживании местных платежных систем ЕАЭС — в Армении и Киргизии, а также обслуживаются отдельными банками в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Турции.

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