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05:08 (мск), источник: Forbes

В списке богатейших россиян сменился лидер

На первое место в списке богатейших россиян согласно счетчику Forbes в реальном времени вышел основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Росту благосостояния миллиардера способствует конъюнктура рынка.

Источник: РИА "Новости"

Совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $22,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

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Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, занимавший первое место в ежегодном рейтинге богатейших россиян, занимает сейчас вторую строчку с $22,3 млрд, а семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в начале августа попавшая на первую строчку благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», расположилась на третьем месте с $21 млрд.

Основа состояния Лисина — Новолипецкий металлургический комбинат, акции которого стабильно растут. Год назад они торговались по 143,58 рублей за штуку, месяц назад — 154 рубля, а цена закрытия 28 сентября составила 171,6 рублей. Впрочем, укреплению позиций Лисина способствовало и ухудшение положения «конкурентов» в списке миллиардеров. Акции «Полюса» опустились вслед за ценами на золото. Драгоценный металл на неделе с 21 по 25 сентября продемонстрировал рекордное недельное падение с марта, что, как пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика ED&F Man Capital Markets Эдварда Меира, объясняется укреплением доллара.

На акции «Норникеля» негативное влияние оказало грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. НЛМК нововведения также коснутся, однако в меньшей степени, так как на железную руду, добычей которого занимается НЛМК, налоги вырастут минимально, а вот на уголь, который добывают другие металлурги, более существенно. Свою роль сыграет и укрепление цен на уголь (по прогнозам аналитиков Morgan Stanley, в перспективе следующих двенадцати месяцев уголь выглядит наиболее привлекательным из всех сырьевых активов), что автоматически должно поднять цены на сталь. «Плюс падающий рубль поддержит маржу экспортеров, так что для НЛМК вырисовывается в целом благоприятная картина», — заключает Худалов.

Анастасия Ляликова

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