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03:00 (мск), источник: Интерфакс

Счетная палата признала безуспешной «мусорную реформу»

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Счетная палата охарактеризовала ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала безуспешной. Такие выводы следуют из «Анализа выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с ТКО», подготовленного ведомством.

Источник: AP 2020

Согласно документу, в 2019 году в России образовано 65 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) — 450 кг на человека. В отличие от мировой практики, приоритетным способом обращения с мусором в России остается захоронение — более 90% отходов направляется на полигоны и свалки.

Ситуацию с размещением ТКО Счетная палата называет критической.

По ее прогнозу, при текущих темпах образования отходов (1−2% в год) существующие мощности полигонов в 32 субъектах РФ будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — еще до 2022 года.

«Так, по состоянию на 1 января 2019 года мощности полигонов будут исчерпаны менее чем через месяц в Магаданской области, Бурятии, через три месяца — в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, через семь месяцев — в Краснодарском крае», — сказано в документе.

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Кроме того, за 2019 год в России было выявлено более 27 тысяч несанкционированных свалок площадью почти 13 тысяч гектаров, 18 тысяч свалок площадью 1,6 тысяч гектаров было ликвидировано.

В результате Счетная палата охарактеризовала ситуацию в обращении с ТКО как неблагополучную. Ведомство также отмечает, что с 2019 года в РФ начата реформа в сфере обращения с отходами, но пока она безуспешна по вине федеральных и региональных властей.

Так, Минприроды не обеспечило своевременное принятие нормативных правовых актов на федеральном уровне, из-за чего регионы оказались не готовы вступить в реформу. Ведомство также не обеспечило эффективную работу ПАО «Российский экологический оператор» (РЭО) и не завершило создание единой государственной системы учета ТКО.

При этом исполнение бюджетных назначений по федеральному проекту ТКО за 2019 год является крайне низким и составляет 624,5 млн рублей, или 5,5% от предусмотренных сводной бюджетной росписью в размере 11,4 млрд рублей.
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Выявлены недостатки и в работе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО», оператор федерального проекта по ТКО): не утверждены стратегия развития компании до 2024 года, ее инвестиционная политика, порядок финансирования инвестиционных проектов и прочее.

Счетная палата предлагает проработать вопросы, касающиеся федерального проекта ТКО: скорректировать показатели направленных на обработку и утилизацию ТКО, скорректировать финансовое обеспечение расходов на создание объектов утилизации и обработки ТКО, разработать мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, предусматривающие измерения и исследования почвы, воды и воздуха, а также скорректировать региональные программы в области обращения с отходами и т. д.

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