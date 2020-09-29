Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 сентябряДень рождения Скотланд-Ярда, открытие трамвайного движения в Петербурге, появление первого на планете долларового миллиардера и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
2855-летие Дмитрия Медведева
10:44 (мск), источник: РИА Новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти.

ЦБ: $ 78.6713   +1.85 € 91.4790   +1.82 ММВБ: $ 79.9100   +0.83 € 93.2625   +1.00
Источник: РИА Новости

Согласно данным Московской биржи на 10:14 (мск), курс евро перешел за отметку в 93,07 рубля, обновив максимум с января 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,55% — до 2943,24 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,32% — до 1163,1 пункта.

Нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре при этом подешевела на 0,84% — до 42,51 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что мировые цены на нефть падают в ожидании новых возможных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии SARS-CoV-2 заразились более 33 миллионов человек, число жертв уже превысило один миллион.

 Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
В России второй день подряд выявили более 8 тысяч случаев COVID
Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
В списке богатейших россиян сменился лидер
Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы
За коронавирус снова заплатят. Кто получил право на прибавки
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Савельев из "Вечного зова" спустя 45 лет (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Арктика стала гореть по-новому. Что это значит Огонь достиг ранее недоступных зон на планете
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 2 380
Электрические и не только помощники по хозяйству. 257
Уже руки опускаются... 158
А Вы сделаете прививку от Ковида? 157
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь