Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с отходами

Ситуация с переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) находится под постоянным контролем Минприроды, ведомство постоянно взаимодействует с регионами для оперативного решения возникающих вопросов, говорится в сообщении Минприроды, поступившем в РБК.
Так министерство ответило на критику Счетной палаты, которая назвала ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической». Учитывая современные темпы роста объема отходов, мощности 32 регионов по их размещению будут исчерпаны до 2024 года, еще 17 — до 2022 года, подчеркнули в СП.
В отчете аудиторов говорится, что в России перерабатывается не более 7% отходов, а свыше 90% размещается на полигонах и свалках.
При этом места размещения мусора зачастую не соответствуют требованиям законодательства и отравляют окружающую среду, отметили в Счетной палате.
В Минприроды подчеркнули, что оказывают поддержку регионам в части обращения с отходами, в том числе предпринимают экстренные меры. В ведомстве подчеркнули, что некоторые региональные операторы находятся в сложном положении из-за пандемии коронавируса.
Министерство заключило соглашения с 65 регионами, в рамках которых им было перечислено более 8 млрд руб. (по состоянию на 14 сентября), говорится в сообщении. Мера должна будет профинансировать расходы, связанные с непрерывной работой региональных операторов по обращению с ТКО.
Помимо этого, министерство выясняет потребности регионов в контейнерах для раздельного сбора мусора. В Минприроды напомнили, что правительство определило правила предоставления субсидий на закупку контейнеров. Для этого зарезервированы средства экологического сбора на 2020 год в размере 1 млрд руб.
«Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами Российской Федерации. Всего в рамках федеральной схемы планируется [построить] 585 объектов к 2024 году общей мощностью порядка 65 тыс. т», — отметили в министерстве, добавив, что разрабатывают нормативные правовые акты, которые помогут привлечь добросовестных инвесторов.
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В числе других мер, которые осуществляет ведомство, — проведение просветительских мероприятий, проработка дополнительных безвозмездных и безвозвратных мер поддержки отрасли обращения с ТКО, разработка концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.
На прошлой неделе стало известно, что вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует реформу по обращению с отходами, поручила разработать меры по расширению полномочий «Российского экологического оператора» (РЭО) для финансирования проектов по обращению с ТКО. Компания сможет давать им акционерные займы, приобретать облигации, предоставлять субсидии отдельным регионам.
Нацпроект «Экология» направлен на создание комплексной системы обращения с твердыми отходами, он реализуется с января 2019 года.