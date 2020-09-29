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15:39 (мск), источник: Forbes

Аналитики назвали пять главных угроз благополучию пенсионеров

Уверенность в благополучной жизни на пенсии по всему миру и до начала пандемии была непрочной, а к лету риски в разных областях достигли точки кипения, считают аналитики. Они выделили пять главных угроз благосостоянию тех, кто уже на пенсии, и тех, кому это только предстоит.

Источник: РИА "Новости"

Один из крупнейших французских инвестбанков Natixis опубликовал новую версию исследования Global Retirement Index. Авторы исследования оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах, используя 18 различных показателей, которые объединены в четыре субъиндекса — здоровья, финансов, материального благополучия и качества жизни. В итоге формируется индикативный процентный показатель.

Лидером сводного индекса стали Исландия и Швейцария (по 82%), замыкает тройку Норвегия.

США оказались только на 16-м месте, Великобритания — на 17-м. Россия — 38-я. Положение России в списке не меняется третий год, но общий результат по сравнению с прошлым годом немного улучшился: с 46% до 49%.

Natixis повысил оценки России по всем четырем показателям: здоровью, качеству жизни, материальному благополучию и — сразу на восемь процентных пунктов — по финансам на пенсии.

Мировой уверенности в обеспеченной жизни на пенсии в данный момент угрожают пять основных факторов, считают авторы исследования.

По их мнению, мировая уверенность в благополучии на пенсии и в начале 2020 года уже была нетвердой.

К июню социальные, экономические и финансовые риски, а также угрозы в области здравоохранения достигли точки кипения.

Natixis выделяет пять основных угроз благосостоянию пенсионеров:

1. Рецессия. С одной стороны, рост безработицы приводит к тому, что поступления в пенсионные фонды резко сокращаются. С другой стороны, люди лишились дохода, а потому решили воспользоваться своими пенсионными сбережениями (там, где это возможно). В США люди в среднем забирали по $5500, больше 3000 человек сняли максимальную сумму — $100 000. В Австралии к 7 июля люди забрали $25 млрд.

2. Банковские ставки. Последние 12 лет они и так были низкими, а мировой карантин привел к еще большему падению, пишет Natixis. Пенсионерам придется более внимательно следить за доходами, а пенсионным менеджерам — проявлять изобретательность при управлении долгосрочными обязательствами. Возникает риск того, что люди быстрее потратят свои активы и могут «пережить» свои сбережения.

3. Государственный долг. Поддержка экономики была необходима, но она спровоцировала рекордные уровни государственных долгов. В будущем из-за этого законодателям придется принимать непростые решения о том, как справляться с нуждами пенсионеров, предупреждает Natixis.

4. Изменение климата. Изменения окружающей среды могут серьезно повлиять на здоровье и благополучие пожилых и других уязвимых групп населения. Природные катастрофы, связанные с изменением климата, могут представлять существенные финансовые риски для пенсионеров — включая ущерб недвижимости и удорожание жизни.

5. Неравенство в доходах. Движение за социальную справедливость вновь привлекло внимание к вопросам разницы в доходах. Независимо от расы и пола, более низкий заработок на протяжении жизни приводит к большему дисбалансу пенсионных сбережений, финансирования и доходов.

Ринат Таиров

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