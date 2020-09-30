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11:04 (мск), источник: РИА Новости

Предсказан конец нефтяной эры

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: РИА Новости

Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую роль на мировом рынке.

Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%.

Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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