11:04 (мск), источник: РИА Новости
Предсказан конец нефтяной эры
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 года. Об этом сообщает Bloomberg.
Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую роль на мировом рынке.
Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%.
Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.