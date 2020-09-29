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29 сентября, источник: Коммерсантъ

Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.

Источник: РИА "Новости"

«При условии нахождения накопительного компонента в системе государственного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, регулирующими межсубъектные отношения, а не применять для каждого элемента действующей системы отдельные подходы. ФНПР предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в письме профсоюзов.

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Согласно закону, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста 60 и 55 лет. В ФНПР указывают, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.

При этом в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), был заложен механизм его ежегодного увеличения. В 2021 году предусмотренный порядок довел его размер до 22 лет. «Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — добавляют в ФНПР.

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