29 сентября, источник: Коммерсантъ
Профсоюзы попросили Мишустина исключить накопительный компонент из пенсионного страхования
Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) направила письмо
«При условии нахождения накопительного компонента в системе государственного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, регулирующими межсубъектные отношения, а не применять для каждого элемента действующей системы отдельные подходы. ФНПР предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в письме профсоюзов.
Согласно закону, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста 60 и 55 лет. В ФНПР указывают, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.
При этом в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), был заложен механизм его ежегодного увеличения. В 2021 году предусмотренный порядок довел его размер до 22 лет. «Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — добавляют в ФНПР.