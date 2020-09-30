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00:56 (мск), источник: Ведомости

ООН призывает страны отказаться от жесткой экономии

С мировым кризисом поможет справиться повышение зарплат и налоги на богатство.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

ЮНКТАД — конференция ООН по торговле и развитию — выпустила доклад с рекомендациями правительствам стран мира по преодолению кризиса. Среди них есть и довольно нетривиальные для эпохи глобального либерализма рецепты: повысить расходы госбюджетов и направить их на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников, повысить налоги на богатство, усилить контроль за корпорациями с целью остановки вывода капиталов за рубеж.

«После шоков в этом году мировое производство сократится ­примерно на 4,3% и к концу года будет на $6 трлн меньше объема, который оно должно было составить до начала распространения патогена COVID-19», — отмечается в докладе организации, озаглавленном «От глобальной пандемии к процветанию для всех: не допустить еще одного потерянного десятилетия».

Падение объема торговли составит примерно 20%, прямых иностранных инвестиций — до 40%, а денежных переводов — более $100 млрд.
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«Наибольшим падение производства будет в развитых странах, причем в некоторых из них снижение может выражаться двузначным числом», — предупреждают эксперты ЮНКТАД.

Главным результатом этих потрясений станет усиление имущественного неравенства и рост незащищенности малообеспеченных граждан. «Шаткое финансовое положение корпораций развитых стран подорвет доверие инвесторов, а снижение налоговых поступлений в сочетании с ростом государственного долга ограничит бюджетное пространство развивающихся стран», — ­отмечают авторы доклада.

К сожалению, отмечается в докладе, кризис, к которому привела пандемия, лишь обнаружил скрытые проблемы, не решенные в 2008—2009 гг. Тогда произошли «приватизация прибыли и обобществление убытков», которые и продолжались последние 10 лет.

Теперь же общество должно не только справиться с новым экономическим вызовом, но и не повторить прежних ошибок. Для этого нужно в первую очередь отказаться от мер жесткой экономии.

Если же правительства сделают выбор в пользу ужесточения бюджетной политики в попытке сократить государственный долг, а предприятия будут проводить агрессивную стратегию сокращения расходов в попытке форсировать экспорт, подъем, вероятно, сойдет на нет в следующем году и во многих странах в 2022 г. реальной возможностью станет новый спад, говорится в докладе.

«Если же пакеты помощи, экономической и финансовой, будут использованы в полной мере и не будет изменена фискальная политика стран, то, по нашим оценкам, рост мировой экономики в 2022 г. составит 4,1%», — отметил ведущий специалист по экономическим вопросам ЮНКТАД Игорь Паунович.

Эксперты указывают, что часть рекомендаций ЮНКТАД Россия уже выполнила в рамках антикризисных действий правительства весной. «В России меры прямой финансовой поддержки населению были относительно скромными, но вот меры косвенной поддержки в виде льгот, субсидий, отсрочек и т. п. были дополнены снижением ставок и программами реструктуризации кредитов, что позволит по итогам года достичь лучших показателей, чем ожидалось ранее, — считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Константин Ордов. — В частности, падение ВВП составит не 5−7%, а менее 4%, рост средней заработной платы, фиксация уровня безработицы на уровне 5 млн человек, а не 7−10 млн».

При этом эксперт отмечает, что падение российского ВВП в 2020 г. во многом связано со снижением потребления гражданами.

Банки от кризиса пострадали заметно меньше, чем финансы граждан. В случае второй волны экономического кризиса помощь населению должна стать приоритетом, а ее объем — достаточным для купирования кризиса.
Константин Ордов
руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета

«В краткосрочной перспективе это как минимум позволит не сильно упасть потребительскому спросу и избежать более масштабной волны банкротств предприятий», — считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Любовь Маврина

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