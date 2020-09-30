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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Microsoft обвинила хакеров из России в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что в 2019 году заблокировала более 13 млрд вредоносных и подозрительных писем, из которых более 1 млрд содержали ссылки на фишинговые страницы для получения данных учетных записей. В первой половине 2020 года общий объем атак увеличился примерно на 35% по сравнению со второй половиной 2019 года. Об этом говорится в ежегодном докладе по кибербезопасности, опубликованном на сайте компании. Больше всего атак совершалось из России, говорится в отчете.

В Microsoft сообщили, что уведомляют пользователей об атаке хакеров, «санкционированной властями государств» (NSN, nation state notification). За последние два года компания направила более 13 тыс. таких уведомлений. «В процентном соотношении наибольшее число уведомлений NSN касались действий, исходящих из России, а также Ирана, Китая, Северной Кореи и других стран», — говорится в докладе Microsoft.

На представленном графике указано, что доля атак NSN, исходящих из России, составляет 52%. Далее следуют Иран (25%), Китай (12%), КНДР (11%).

Больше всего атак приходится на США (69%), Великобританию (19%), Канаду (5%), Южную Корею (4%), Саудовскую Аравию (3%).

«В основе этого сообщения лежит приверженность к защите наших клиентов и их данных по всему миру, — сообщили “Ъ” в Microsoft.— Поэтому время от времени мы привлекаем внимание к группировкам, которые, как мы видим, атакуют наших клиентов, а также к территориям, с которых они действуют. Ни одно правительство не несет ответственности за тенденцию кибератак, и мы считаем, что для решения этой проблемы необходим глобальный диалог».

Ранее Microsoft обвиняла российских хакеров во вмешательстве в американские выборы. Речь идет о той же группировке, что и в 2016 году. Вице-президент компании Microsoft по безопасности пользователей Том Берт заявил, что группа хакеров из России под условным названием «Стронций» атаковала более 200 организаций. Среди них — штабы кандидатов на выборах разных уровней, НКО, партии и политконсультанты.

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