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14:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин предложил остановить экспорт кругляка

Россия с 1 января 2022 года может полностью остановить экспорт необработанного хвойного леса.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин предложил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из России кругляка хвойных и ценных лиственных пород. «Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно наконец поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — заявил он по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Помимо этого президент поручил запустить с 1 января 2021 года программу льготных кредитов на модернизацию производств по переработке древесины.

Еще Владимир Путин предложил расширить задачи лесного надзора, распространив его на транспортировку, хранение и переработку древесины, а также ввести должность государственного лесного инспектора в регионах. По поручению президента правительство должно в течение 2021 года отработать нововведения в пилотном режиме в отдельных регионах, после чего будет обсуждаться распространение такой практики на всю страну.

Также с 1 января 2021 года в пилотном режиме должен быть организован учет древесины и сделок с ней в единой системе. С 1 июля система станет обязательной.

Президент отметил, что такие меры необходимы на фоне того, что большинство регионов России сохраняют архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов, главным принципом по-прежнему остается «любой ценой взять объемы, а после хоть трава не расти».
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Полностью запретить экспорт кругляка на время разработки нового Лесного кодекса в начале прошлого года предлагала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, но тогда эту идею в правительстве не поддержали. До этого было еще несколько предложений по частичному запрету поставок. Так, остановить экспорт в отношении Китая (на который приходится до 70% поставок леса из России) в ноябре 2017 года предлагал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

На данный момент в России действуют вывозные пошлины на кругляк. В 2007 году государство увеличило их вплоть до заградительных 80% на кругляк, в то время как пошлины на всю продукцию переработки были обнулены. После вступления России в ВТО в 2012 году были сформированы квоты на экспорт, которыми могут воспользоваться только переработчики, в рамках которых пошлины были снижены (до 6,5%). Вне квот ставки должны расти с 25% сейчас до 80% в 2021 году. В результате, по данным Рослесхоза, объем заготовки древесины за десять лет вырос на 27%, до 212,4 млн кубометров в 2017 году, а экспорт кругляка снизился втрое с 2006 года, до 19,4 млн кубометров в 2017 году, в том числе в Китай с 23 млн до 13 млн кубометров.

При этом даже на действующие ставки давно жалуются лесопромышленники.
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Особенно тяжелая ситуация сложилась на Дальнем Востоке, где наиболее строгие ограничения экспорта леса. В начале года ассоциация «Дальэкспортлес», на участников которой приходится 52% лесозаготовки и 80% деревообработки в Дальневосточном федеральном округе, предложила ввести мораторий на рост экспортной пошлины, ссылаясь на падение экспорта леса и лесоматериалов в 2019 году почти на 28%. По мнению ассоциации, пошлина на экспорт кругляка дальневосточных хвойных пород должна быть на уровне 6,5%. Но государство не стало отказываться от намеченной программы.

Как пояснила «Ъ» зампред правительства Виктория Абрамченко, курирующая лесную тему, для реализации полного запрета экспорта, предложенного Владимиром Путиным, нужно немного времени. Чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины.

На рынке не сомневаются, что после поручения Владимира Путина запрет на экспорт кругляка будет введен.

Собеседники «Ъ» отмечают, что такая мера будет на руку крупным переработчикам леса, у которых зачастую есть проблема с сырьем, в то же время такая мера может негативно сказаться в целом на отрасли, так как ко времени запрета ее участники даже при всем желании не смогут переориентироваться на переработку, так как строительство мощностей занимает несколько лет.

Ольга Мордюшенко.

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14:44 (мск)© Ньюстюб
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