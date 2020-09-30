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17:56 (мск), источник: РИА Новости

Курс рубля резко пошел вверх

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс рубля отыгрывает потери предыдущих дней, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 78.7847   -0.90 € 92.4302   -0.59 ММВБ: $ 77.6050   -1.47 € 91.1200   -1.74
Источник: РИА Новости

Так, по состоянию на 17:09 (мск) курс доллара расчетами «завтра» упал на 1,37 рубля — до 77,71 рубля. Курс европейской валюты, в свою очередь, снизился на 1,92 рубля — до 90,95 рубля.

Нефть марки Brent с поставками в декабре после падения более чем на 1% дорожает на 0,29% — до 41,88 доллара за баррель. Рублевый индекс Мосбиржи пару часов назад рос на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1171,74 пункта.

Накануне курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей, а американская валюта приближалась к отметке в 80 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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