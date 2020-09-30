В России выросли цены на сахар, подсолнечное масло, гречку, огурцы и помидоры

«За период с 22 по 28 сентября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 3,1%. Подорожание на 4,0% и более отмечено в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ростовской и Тамбовской областях — на 8,0% и 7,7% соответственно. В Псковской области сахар-песок подешевел на 1,1%», — говорится в сообщении.
Кроме того, на 1,1% увеличились цены на масло подсолнечное. При этом в 11 субъектах России оно подорожало на 2,5% и более. Также выросли цены на яйца куриные — на 0,7%, колбасу вареную и консервы овощные для детского питания — на 0,4%, консервы мясные, карамель, муку пшеничную и обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,3%, рыбу мороженую, масло сливочное, маргарин, сыры сычужные, печенье и крупу гречневую — на 0,2%. Снизилась цена на мясо кур и пшено (-0,2%).
Цены на помидоры выросли на 2,3%, на огурцы — на 0,6%. При этом снизились цены на яблоки — на 3,0%, морковь — на 2,5%, капусту белокочанную — на 2,1%, лук репчатый — на 1,6%, картофель — на 1,3%. В среднем цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,7%.
Среди медикаментов подорожали линекс и троксерутин (+0,3%), алмагель и флуоцинолона ацетонид (+0,2%). Подешевели в этой группе валокордин (-0,4%), поливитамины с макро- и микроэлементами (-0,3%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (-0,2%).
Также подорожали подгузники детские — на 0,4%, мыло туалетное — на 0,3%, порошок стиральный — на 0,2%. Подешевели костюмы спортивные для детей, футболки детские, колготки женские, кроссовые туфли для детей и взрослых — на 0,2%. Цены на электропылесосы снизились на 0,3%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за указанный период остались без изменений.