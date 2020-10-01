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01:50 (мск), источник: Известия

Эксперты раскрыли уловки банков при досрочном погашении кредита

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) проанализировала слабые места закона, который вступил в силу 1 сентября. Он обязывает банки возвратить заемщику часть страховой премии при досрочном погашении кредита и полную сумму в период охлаждения (14 дней со дня подписания договора). Как полагают защитники прав потребителей, наработанный опыт и практика при продаже страховок при кредитовании открывает большой «потенциал» для распространения уловок, которые позволят обойти новые нормы.

Источник: Известия

Прежде всего, у защитников прав потребителей вызывает опасение практика, по которой уже наработан приличный опыт. Имеются в виду многочисленные случаи, когда заемщику продают страховку жизни, а банк выступает выгодоприобретателем в части остатка по кредиту, а по остальной сумме выгодоприобретателем становится страхователь.

«В таком случае страховка оказывается как бы “оторванной” от кредита, и его досрочное погашение не может стать основанием для разрыва отношений со страховой компанией, поскольку полис продолжает действовать и после полного расчета с банком», — объяснил «Известиям» глава КонфОП Дмитрий Янин.

То есть страховка является постоянной величиной, даже если долг уменьшился или его погасили полностью. Также уже сейчас есть случаи, когда условия договора со страховой компанией не предусматривают возврат страховой премии при досрочном расторжении договора после окончания действия «периода охлаждения».

«Также новые нормы 483-ФЗ не учитывают такую распространенную практику, как частично досрочное погашение кредита. Считаем, что в данном случае было бы правильным делать перерасчет страховой премии по итогам 12 месяцев, пропорционально “незапланированному” уменьшению суммы долга в течение года (страхового периода)», — полагает глава КонфОП.

Фактически это означает, что снижение суммы кредита при частичном досрочном погашении никак не влияет на сумму страхования. Кроме того, защитники прав потребителя обращают внимание на то, что многие банки берут полную стоимость страхования после заключения договора на многолетние кредиты, при том, что со временем остаток долга уменьшается, поэтому должна уменьшаться и оплата страхования.

Во Всероссийском союзе страховщиков обратили внимание, что закон распространяется только на отношения, которые возникли после 1 сентября этого года.

Однако обезопасить себя заемщики могут уже сейчас, уверены эксперты. Например, не забывать, что обязательной является только страхование недвижимости при заключении договора ипотеки. Все остальные страховки, которые продают банки вместе с кредитами, являются добровольными. И от них можно отказаться при заключении договора, несмотря на обещания кредитных организаций повысить ставку из-за этого. Из-за уловок при продаже страховок при кредитовании стоимость защиты превышает среднерыночные цены на порядок. При желании застраховаться лучше сделать это самостоятельно в страховой компании.

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