Банки из-за пандемии сокращают программы лояльности для туристов

В частности, с 1 октября банк «Открытие» отказывается от Travel Card, по которой начислялся повышенный кешбэк за перелёты (мили). Привилегии по карте давали 3 рубля на бонусный счет за каждые потраченные 100 рублей или $2/€2. После накопленные бонусы можно было потратить на гостиницы, авиа и железнодорожные билеты по всему миру. На сайте кредитного учреждения сообщается, что перемены связаны с унификацией продуктовой линейки. Теперь пользователи Travel Card будут получать стандартный кешбэк за перелёты.
Условия обслуживания по премиальным картам с начала нового квартала меняют и в Сбербанке. По картам Priority Pass вместо восьми бесплатных проходов в
В ВТБ «Известиям» отметили, что пандемия напрямую воздействовала на условия лояльности по
Тренд на ухудшение условий по программам лояльности заметен последние несколько месяцев, отметил «Известиям» аналитик «Финам» Алексей Коренев.
В «Газпромбанке» отметили, что до полного восстановления международного авиасообщения не планируют вводить стимулирующие акции для клиентов. В «Новикомбанке» добавили, что в период действия ограничений предлагать клиентам повышенный кешбэк или бонусные баллы за бронирование отелей и билеты на самолеты не совсем правильно и актуально. Сейчас более востребовано начисление бонусов за покупки товаров широкого потребления.