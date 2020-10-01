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07:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Банки повысят комиссии для интернет-магазинов за оплату картами из-за отмены льгот ЦБ

С 1 октября заканчивается действие меры Центробанка по льготной эквайринговой ставке в 1% для онлайн-продавцов. Она была введена из-за последствий пандемии коронавируса. Банки решили увеличить комиссию за эквайринг в онлайн-магазинах (за прием карт), платежные системы увеличивают комиссии за межбанковские комиссии.

Источник: Reuters

Поднять комиссию намерены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие». Об этом их представители сообщили РБК.

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Платежные системы Visa, Mastercard и «Мир» сообщили о повышении межбанковских комиссии (входит в комиссию за эквайринг, на льготный период она снижалась до 0,7%).

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сказал РБК, что возвращение комиссий к исходным значением связано с повышением ставок межбанковских комиссий. По его словам, от этого увеличиваются издержки эквайринга. Это приведет к убыткам при сохранении ставки в 1%.

Эквайринговая комиссия складывается из межбанковской комиссии, деньги от которой получает банк—эмитент карты, а также комиссии банка—эквайера, который отвечает за прием платежей. Кроме того, в нее входит комиссия платежной системы. Средний размер комиссии за эквайринг — 1,2−2,2%.

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