07:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Банки повысят комиссии для интернет-магазинов за оплату картами из-за отмены льгот ЦБ
С 1 октября заканчивается действие меры Центробанка по льготной эквайринговой ставке в 1% для
Поднять комиссию намерены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт»,
Платежные системы Visa, Mastercard и «Мир» сообщили о повышении межбанковских комиссии (входит в комиссию за эквайринг, на льготный период она снижалась до 0,7%).
Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сказал РБК, что возвращение комиссий к исходным значением связано с повышением ставок межбанковских комиссий. По его словам, от этого увеличиваются издержки эквайринга. Это приведет к убыткам при сохранении ставки в 1%.
Эквайринговая комиссия складывается из межбанковской комиссии, деньги от которой получает банк—эмитент карты, а также комиссии банка—эквайера, который отвечает за прием платежей. Кроме того, в нее входит комиссия платежной системы. Средний размер комиссии за эквайринг — 1,2−2,2%.